"Nie ma limitu!" - Szymon Godziek zdaje relację z Darkfestu

Szymon Godziek: Mega zajawa, że dziewczyny tak ogarniają. Cieszę się, że jestem świadkiem tego progresu, bo już któryś raz jestem na evencie, na którym dziewczyny stawiają sobie jakieś cele i codziennie konsekwentnie je realizują. To jest bardzo inspirujące. Większość ekipy przełamała się już do przeszkód, a Casey i Robin skoczyły wczoraj chyba wszystkie hopy. Robią mega robotę. Cieszę się, że to wszystko idzie właśnie w takim kierunku. Zajawa!