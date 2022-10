Szymon Godziek drugi w Red Bull Rampage!

Red Bull Rampage Red Bull Rampage to najbardziej szalone zawody …

. Do swojego przejazdu “Szaman” wpakował kilka nieprawdopodobnie szalonych trików, a wszystkie elementy połączył w płynną i stylową całość. Za swoją próbę otrzymał 86 punktów, a jedynym zawodnikiem, któremu udało się przebić ten rezultat był reprezentujący Kanadę

Napiszemy to jeszcze raz, bo chcemy żeby to dobrze wybrzmiało:

. Możemy się jedynie domyślać, że dzielenie podium z dwójką tak doświadczonych i utytułowanych riderów, to coś, na co Szymon czekał od bardzo dawna…

Red Bull Rampage to najbardziej szalone zawody rowerowe na świecie. Już 21-go października 18 riderów powalczy o tytuł najlepszego zawodnika sezonu na piekielnie stromych zboczach kanionów w Utah!

ALE to nie wszystko! Tysiące kibiców na całym świecie uznały, że to właśnie reprezentant Polski odjechał najbardziej efektowny przejazd. Dzięki temu Szymon drugi raz w karierze wywalczył

