Szymon Godziek zaprasza na Fest Series do Kudowy Zdroju!

The Old World Dawid i Szymon Godziek w epickiej podróży po Europie z rowerami w rolach głównych.

Obejrzyj film, by nakręcić się na niezwykłe wydarzenie!

To się nazywa rowerowe rozpoczęcie wakacji w pięknym stylu! Jeśli myśleliście, że przez cały lipiec będziemy szukać w lesie cienia i narzekać na to jak jest gorąco, to grubo się myliliście! Już 6 lipca spotkymay się w Kudowie Zdroju, na rowerowym placu zabaw (w wersji XXL) zbudowanym przez ekipę

Fest Series to ekstremalny, ale "rodzinny" cykl imprez

Jeśli jesteś tu nowy, to w telegraficznym skrócie przedstawimy Ci zasady panujące na imprezach z serii Fest Series, które mocno wyróżniają się na tle innych, bardziej oficjalnych jamów i oficjalnych zawodów!

Szymon Godziek : “Nasza impreza to w 100% jam. Nie organizujemy nagród i zawodów, bo chcemy się skupić na tym, żeby wyprodukować jak najlepszy content i przez tydzień jak najlepiej wykorzystać wspólny czas na kozackich hopach. Postanowiliśmy zorganizować dzień publiczny i przybliżyć big air szerszej publiczności. W sobotę każdy będzie mógł przyjechać na miejsce i zostać na sesje na hopach oraz koncert. Wstęp będzie oczywiście w pełni darmowy.”

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów - obserwuj profil Szymona Godźka na instagramie, ponieważ to właśnie tam pojawią się informacje o rozkładzie jazdy, który zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych oraz prognoz wiatrowych!

NAJWAŻNIEJSZA INFORMACJA: Na hopach w Kudowie widzimy się w sobotę 6 lipca , gdy zawodnicy rozgrzeją się i oblatają całą trasę. Prośba o uszanowanie nieoficjalnych treningów, które będą się odbywać we wcześniejszych dniach i nierozbijanie obozowisk przy hopach w ciągu tygodnia!

