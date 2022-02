Dlaczego Szymon Godziek prawie przeprowadził się na La Pomę?

01 La poma

Bikepark La Poma jest jednym z najsłynniejszych spotów dirtowych na świecie. Każdej zimy, na hiszpańskiej miejscówce spotykają się najlepsi specjaliści od rowerowego freestyle'u, oraz setki amatorów, którzy chcą rozwinąć swoje dirtowe umiejętności.

Dawid Godziek La Poma Bike Park

Miejscówka jest naprawdę olbrzymia. Składa się z kozackiego skateparku, dwóch pumptracków, toru do dual slalomu, toru do trialu, skoczni z poduchą pneumatyczną, basenu z gąbkami i oczywiście kilku sekcji dirtowych skoczni, przystosowanych do riderów o różnym poziomie zaawansowania. Mimo, że na co dzień w social mediach obserwujemy raczej profesjonalistów katujących na największej linii, na miejscówce dominują jednak amatorzy, którzy dzięki przemyślanym przeszkodom, krok po kroku rozwijają swoje umiejętności w możliwie bezpieczny i kontrolowany sposób.

Sam spot wyróżnia się niezwykłym klimatem. Z całą pewnością jest to jedna z miejscówek, które po prostu trzeba wpisać na swoją "rowerową listę marzeń" , bo atmosfera panująca na miejscu jest nie do podrobienia. Przełamywanie się do próbowania nowych rzeczy, zbijanie piątek z ziomkami, długie godziny spędzone na najlepszej możliwej zabawie na rowerze, a na dodatek możliwość spotkania największych gwiazd rowerowego slopestyle'u. Mamy nadzieję, że nikogo nie trzeba już przekonywać...

02 Co na La Pomie robi Szaman?

À propos największych gwiazd slopestyle'u. Jednym z zawodników, który każdej zimy odwiedza hiszpańską miejscówkę, jest nasz lokalny as przestworzy Szymon "Szaman" Godziek . W tym roku, polski rider zmienił nieco taktykę treningową i rower do enduro (który katował w poprzednim offseasonie) zamienił na dirtówkę. Szymon lata do Hiszpanii średnio 3 razy w miesiącu, więc można zaryzykować stwierdzenie, że powoli przeprowadza się na La Pomę. Zadaliśmy Szamanowi kilka pytań na temat miejscówki, więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, sprawdźcie co nam powiedział:

Ile razy byłeś na La Pomie w ostatnim czasie i ile czasu chcesz tam spędzić w Hiszpanii przed sezonem?

W grudniu byłem już 3 razy, na takich szybkich tripach. Znajdowałem tanie loty z Krakowa i Katowic i po prostu leciałem. Zawsze organizowałem sobie nocleg u jakiegoś ziomka i starałem się jeździć po różnych miejscówkach. Zawsze najwięcej czasu spędzaliśmy na La Pomie, ale wokół jest jeszcze kilka naprawdę kozackich spotów, które też warto odwiedzić. Już po pierwszym tripie poczułem, że to właśnie tutaj robi się prawdziwy progres. Wszyscy chcą jeździć, wzajemnie się nakręcają i buzują. W takich warunkach można się rozwijać.

Ile razy polecę do Barcelony przed sezonem? To ciężkie pytanie. Zamierzam być tak często jak to tylko możliwe. Zostawiam teraz furę na miejscu, bo specjalnie przyjechałem samochodem. Przywiozłem sobie wszystkie rzeczy i chcę teraz tak zorganizować sobie czas, żeby latać do Barcelony na treningi, a do Polski wracać do rodziny, odpoczywać i załatwiać różne tematy.

Co sprawia, że na La Pomę przylatują profesjonalni zawodnicy? Co można trenować na tym spocie?

Przede wszystkim szlifujemy stare triki i próbujemy nowych. W Europie jest to jedno z najlepszych miejsc do tego typu akcji. Dziś na przykład zaczęliśmy od basenu z gąbkami i skoków na poduszkę. Do tego też trochę katowania na skateparku, bo same hopy są w tygodniu czynne dopiero od godziny 15:00. Na głównej linii przeszkadza trochę słońce, które na wybiciach świeci prosto w twarz, więc gdy późnym popołudniem zaczyna zachodzić, wszyscy zbierają się na dużej linii. To chyba najprzyjemniejszą trasą dirtową na świecie. Wielkość wybić, kąty, odległości między hopami - wszystko jest idealne. Mamy 6 przeszkód jedna po drugiej i quater na końcu, więc można też popracować nad powtarzalnością , która przydaje się na zawodach. Sama jazda jest mega przyjemna!

Czy miejscówka nadaje się dla amatorów?

Jak najbardziej. Jest tu każdej wielkości hopa, tor do dual slalomu, pumptracki, basen z gąbkami i dobrym najazdem i co najlepsze genialny skatepark z oświetleniem. Przeszkody i trasy są zaprojektowane tak, żeby progres mógł wchodzić stopniowo. Katujemy element po elemencie i po prostu naturalnie zaczynamy się czuć coraz lepiej w powietrzu. Na Lapomie można jeździć cały czas jeśli nie wieje. W grudniu trafiły się świetne warunki i praktycznie w ogóle nie wiało, a styczeń zapowiada się na razie dokładnie tak samo. Jeśli macie czas i okazję, to koniecznie wybierzcie się do Hiszpanii!