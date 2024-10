Linia Szymona Godźka to najlepsze, co zobaczysz na Red Bull Rampage 2024

„Skoczyłem to, co miałem skoczyć, i idę odpoczywać” — powiedział Szymon po zakręceniu frontflipa na pierwszej przeszkodzie na swojej linii. Idealne wyczucie prędkości, perfekcyjne dokręcenie rotacji i pełna kontrola od wybicia do lądowania. Tak to tutaj wygląda codziennie. Szymon nie podejmuje zbędnego ryzyka. To znaczy, niby przeleciał na rowerze 29 metrów, ale zrobił to z takim spokojem i klasą, że wszyscy zgromadzeni na miejscu riderzy, fotografowie i filmowcy przeżyli lekki szok. Jest spokojny i do każdej przeszkody podchodzi z nieprawdopodobną rozwagą. Dokładnie wie, co, jak i dlaczego powinien robić. W przeciwieństwie do pozostałych zawodników wygląda, jakby miał wszystko pod kontrolą, a sama jazda w tym abstrakcyjnym terenie sprawiała mu przyjemność...