Dlaczego Szymon Godziek i Natural Selection to „duet” idealny?

W marcu odbyła się druga edycja rowerowych zawodów Natural Selection. Szczegóły dotyczące przebiegu rywalizacji oraz końcowych wyników zostały utrzymane w tajemnicy, ponieważ wszystkiego dowiemy się z (re)transmisji, która 5 maja zostanie odpalona w Red Bull TV. Mistrzowskiego tytułu bronić będzie Szymon Godziek , który wielokrotnie podkreślał, jak bardzo podoba mu się format nowych zawodów. Czy na szyi "Szamana" zawiśnie drugi złoty medal? Przekonamy się już niebawem!

Oglądaj (re)transmisję - tylko w Red Bull TV:

Dlaczego Szymon Godziek tak dobrze odnajduje się na zawodach Natural Selection?

„Czuję, jakby te zawody były organizowane właśnie dla mnie!” – komentował Szymon po pierwszej edycji Natural Selection. Nie ma się co dziwić, bo zwyciężył z ogromną przewagą, ale przede wszystkim pokazał umiejętności na zupełnie innym poziomie.

Natural Selection to nowy koncept zawodów rowerowych – inny niż wszystkie, które widzieliśmy do tej pory. Organizatorzy postawili na połączenie niemal wszystkich odmian rowerowej grawitacji w jedno szalone wydarzenie. Uczestnicy mają do wykonania dwa przejazdy – na dwóch zupełnie różnych trasach, z których jedna jest bardziej skoczna i slopestyle’owa, a druga bardziej zjazdowa, z konkretnymi, bardzo freeride’owymi skoczniami. ALE! Cała zabawa polega na tym, że nie są to gładkie, idealnie przygotowane tory, które oglądamy np. na zawodach z cyklu Crankworx World Tour.

Budowniczowie zdecydowali się na powrót do korzeni i sekcje między przeszkodami zostawili nietknięte – z trawersami, korzeniami, kamieniami i wszystkim, co ma do zaoferowania Matka Natura. Kto nie ma konkretnego zaplecza zjazdowego i świetnej kontroli nad rowerem – ten ma problem. Do tego dochodzą kwestie związane z odpowiednim doborem prędkości i utrzymaniem płynności w miejscach, których zadaniem jest właśnie wybicie zawodników z rytmu.

Ilość zmiennych sprawia, że są to prawdopodobnie najtrudniejsze zawody rowerowe, jakie kiedykolwiek zorganizowano. Nawet Red Bull Rampage jest pod niektórymi względami bardziej „przystępny”, bo zawodnicy sami decydują, jak będzie wyglądać ich linia, budują przeszkody, na których dobrze się czują, i w pewnym sensie mogą „zarządzać” poziomem trudności całych przejazdów. Na Natural Selection jest inaczej. Obie trasy są z definicji piekielnie wymagające, a zawodnicy muszą poskładać wszystkie elementy w spójną całość tak, by wykonać przejazdy, które będą płynne, efektowne, szybkie i kreatywne. Potrzebna jest elastyczność, zdolność adaptacji i niezwykłe umiejętności techniczne, którymi może się pochwalić jedynie garstka najlepszych riderów na świecie!

Najlepszym przykładem takiego wszechstronnego i uniwersalnego zawodnika jest właśnie Szymon . Przypominamy, że w ubiegłych latach Szaman lądował na podium zawodów Red Bull Rampage. Jako jedyny rider w stawce próbował też swoich sił w zawodach Red Bull Hardline, a także zdobywał nagrody dla najlepszego ridera na freeride’owych jamach z cyklu Fest Series. Dodatkowe godziny wyjeżdżone na torach slopestyle’owych również zaprocentowały. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze treningi spędzone na freestylowym motocyklu – jak widzisz, chyba nie ma na świecie drugiego ridera, który mógłby się pochwalić tak spektakularnym CV. To na pewno ogromny talent, ale godziny spędzone „w siodle” zrobiły z Szymona „ridera kompletnego”, który idealnie pasuje właśnie do zawodów Natural Selection.

Szymon Godziek na Natural Selection © Bartek Woliński

Teza postawiona, czekamy na weryfikację, która nastąpi we wtorek, 5 maja o godzinie 20:00. Na (re)transmisję z tych zawodów czeka całe środowisko rowerowe i po prostu nie można ich przegapić. Zawody możesz oglądać na żywo – jak zawsze, tylko w Red Bull TV!