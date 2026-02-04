Rowery
Rowerowy freeride w styczniu?
To nie tak, że zimą nie da się jeździć na rowerze. Da się - zwłaszcza jeśli budżet na rowerowe wyjazdy jest w pewnym sensie „nieograniczony”. To jeden z największych plusów bycia profesjonalnym zawodnikiem… Już nie zazdrościmy i skupiamy się na tym, co najważniejsze, czyli występach Szymona Godźka na eventach Freeride Fiesta w Meksyku oraz Todo e Nada w Chile.
Imprezy freeride’owe charakteryzują się dość luźnymi zasadami. Nie jest to sztywna rywalizacja, a raczej zajawkowy jam, na którym najlepsi riderzy z całego świata katują efektowne sztuczki na gigantycznych skoczniach. To kilka dni wypełnionych szalonymi przejazdami i wzajemną motywacją do przekraczania kolejnych granic. „Motogodziny” wyjeżdżone w trakcie takich wydarzeń przekładają się na progres, który może się przydać na oficjalnych zawodach, takich jak Natural Selection czy Red Bull Rampage!
Obserwując relacje zawodników w social mediach, można odnieść wrażenie, że najwięcej „motogodzin” - na rowerze, motocyklu, a nawet dziwnych czterokołowych pojazdach - wyjeździł Szymon Godziek, który zarówno w Meksyku, jak i w Chile zaprezentował niesamowity poziom! Flip double barspin no-hander wykonany na freeride’owym rowerze? Kosmos. Flip z tailwhipem na kilkunastometrowej hopie? Abstrakcja! Zobacz, jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy na nowym kanale Szymona, w filmie powyżej!
Kierunek: Natural Selection Bike
Co zrobić z taką formą, żeby jej nie zmarnować? Odpowiedź jest prosta - jak najszybciej wykorzystać ją na konkretnych zawodach. Pierwsza okazja już niebawem, ponieważ Szymon wylądował w Nowej Zelandii, gdzie odbędzie się druga edycja rowerowych zawodów z cyklu Natural Selection.
Transmisja z imprezy, podobnie jak rok temu, będzie dostępna z lekkim opóźnieniem, a same wyniki zawodów zostaną utrzymane w tajemnicy. Ze względu na bardzo skomplikowany charakter rywalizacji - dwa przejazdy na dwóch różnych trasach oraz kilka dodatkowych elementów organizacyjnych, którymi nie będziemy was zanudzać - jest to najbardziej optymalna opcja. Dzięki temu relacja z zawodów będzie dynamiczna i ciekawa, a oglądający nie będą musieli tracić czasu na przestoje i pauzy. W tamtym roku zadziałało to całkiem nieźle - kto nie pamięta, niech odpala powtórkę:
Natural Selection Tour Bike - Retransmisja
"To taki slopestyle na sterydach." Czy możemy sobie wyobrazić lepszą rekomendację zawodów? Chyba nie, zwłaszcza gdy w taki sposób na transmisję zaprasza zwycięzca - Szymon Godziek!