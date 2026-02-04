To nie tak, że zimą nie da się jeździć na rowerze. Da się - zwłaszcza jeśli budżet na rowerowe wyjazdy jest w pewnym sensie „nieograniczony”. To jeden z największych plusów bycia profesjonalnym zawodnikiem… Już nie zazdrościmy i skupiamy się na tym, co najważniejsze, czyli występach

na eventach Freeride Fiesta w Meksyku oraz Todo e Nada w Chile.