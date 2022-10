Na pewno czuję stres i próbuję z nim walczyć, ale nie jest lekko. To zupełnie normalne przy takich zawodach, więc skupiam się na swoich celach. Do piątku chcę jak najwięcej pojeździć po wszystkich przeszkodach i dobrze wczuć się w swoją trasę. Wszystko idzie w dobrą stronę.

Szymon Godziek: Na pewno czuję stres i próbuję z nim walczyć, ale nie jest lekko. To zupełnie normalne przy takich zawodach, więc skupiam się na swoich celach. Do piątku chcę jak najwięcej pojeździć po wszystkich przeszkodach i dobrze wczuć się w swoją trasę. Wszystko idzie w dobrą stronę.

Budowa jeszcze się nie skończyła, ale idzie bardzo dobrze. Została nam do przygotowania jedna skocznia, która jest step downem i krótki łącznik, którym do niej dojadę. Generalnie wszystko poszło bardzo sprawnie. Od początku wiedzieliśmy, co chcemy zbudować, więc ogarnęliśmy trasę bez większych problemów.

