Szymon Godziek kontra reszta świata - wyniki zawodów Red Bull Bez Łańcucha

Red Bull Bez Łańcucha w trakcie Garmin Joy Ride Małopolska Festiwalu

Red Bull Bez Łańcucha to zawody, które zdecydowanie zasłużyły na miano zjazdowego „klasyka”. Od kilku lat jest to konkurencja, która otwiera Garmin Joy Ride Małopolska Festiwal i cieszy się ogromnym zainteresowaniem całej społeczności rowerowej. Trasa nie jest bardzo wymagająca, ale zdecydowanie mocno weryfikuje najważniejsze umiejętności, które powinni posiadać wszyscy zawodnicy – skręcanie, pompowanie, skakanie i oczywiście efektywne korzystanie z hamulców. W przypadku tych zawodów kluczowe jest stare rowerowe porzekadło: Kto hamuje, ten przegrywa!.

„W tej całej zabawie najtrudniejsze jest tak naprawdę zdjęcie łańcucha, potem idzie już z górki”. Komentowali uczestnicy.

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W sezonie 2026 wyścig został rozegrany 12 czerwca. Na szczycie góry Wdżar w Kluszkowcach zameldowało się ponad 120 zawodników i zawodniczek z całego kraju oraz kilku gości specjalnych z zagranicy. Riderzy zostali podzieleni na dwie kategorie: PRO i AMATOR. Dzięki temu profesjonaliści mogli powalczyć na naprawdę wysokim poziomie, a amatorzy mieli frajdę ze ścigania się ze swoimi rowerowymi ziomkami.

Piotrek Krajewski na trasie zawodów Red Bull Bez Łańcucha © Ewa Kania

„W tej całej zabawie najtrudniejsze jest tak naprawdę zdjęcie łańcucha, potem idzie już z górki” – komentowali zawodnicy na starcie.

Na starcie zameldował się też Szymon Godziek, który mimo luźnego formatu zawodów podszedł do rywalizacji bardzo poważnie. Zjazd oczywiście nie jest „koronną” konkurencją Szamana, ale trzeba przyznać, że i tak pokazał się z bardzo dobrej strony. Tylko nielicznym udało się przegonić naszego asa, a prawda jest taka, że możliwość ścigania się z freeride’ową legendą to niezwykłe przeżycie, z którego cieszyli się wszyscy uczestnicy!

„To kozacka konkurencja. Nie możesz za dużo hamować, musisz jechać bardzo technicznie i precyzyjnie. Ja mocno polecam!” – tłumaczył Szymon po ukończeniu swojego przejazdu.

Nic dziwnego, że najlepsze czasy na zawodach wykręcili zawodnicy i zawodniczki, którzy profesjonalnie podchodzą do ścigania w zjeździe na lokalnej i międzynarodowej scenie. Co ciekawe, Szymon Godziek nie był jedynym uczestnikiem zawodów Red Bull Rampage, który ścigał się bez napędu. W kategorii kobiet do walki o medale stanęła Janelle Soukup, która w ubiegłym sezonie debiutowała w freeride’owych igrzyskach.

Najlepsze trójki poszczególnych kategorii

KOBIETY PRO:

Natalia Budner — 1:24.24 Martha Gill — 1:25.11 Amelia Dudek — 1:25.34

MĘŻCZYŹNI PRO:

Sebastian Nowak — 1:16.79 Wojciech Czermak — 1:17.99 Jan Pająk — 1:19.77

KOBIETY AMATOR:

Lena Hajduczek — 1:30.53 Natalia Janik — 1:30.93 Melisa Staszak — 1:32.75

MĘŻCZYŹNI AMATOR:

Dominik Korus — 1:17.13 Czarek Paszkowski — 1:18.92 Artur Więcławek — 1:20.08

Pełne wyniki dostępne na: https://my.raceresult.com/384622/results#0_8A83A8

Tyle na dziś – lecimy walczyć dalej na kolejnych zawodach rozgrywanych w trakcie Garmin Joy Ride Małopolska Festiwalu.