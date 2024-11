Szymon Godziek weźmie udział w Red Bull Hardline Tasmania!

Tym, którzy są tu nowi, przypominamy, że do ubiegłego sezonu zawody Red Bull Hardline odbywały się jedynie w Wielkiej Brytanii. Po dziesięciu latach eksploatowania jednej miejscówki organizatorzy postanowili jednak dołożyć do kalendarza drugą lokalizację, więc jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem „europejskiego sezonu rowerowego” najbardziej nieustraszeni zawodnicy i zawodniczki z całego świata wzięli udział w nowym wyścigu w Australii.

Tym, którzy są tu nowi, przypominamy, że do ubiegłego sezonu zawody Red Bull Hardline odbywały się jedynie w Wielkiej Brytanii. Po dziesięciu latach eksploatowania jednej miejscówki organizatorzy postanowili jednak dołożyć do kalendarza drugą lokalizację, więc jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem „europejskiego sezonu rowerowego” najbardziej nieustraszeni zawodnicy i zawodniczki z całego świata wzięli udział w nowym wyścigu w Australii.

Trasa przygotowana na imprezę w Tasmanii była relatywnie prostsza niż ta w Szkocji. Ze względu na charakterystykę i ukształtowanie terenu uczestnicy nie musieli mierzyć się z tak przerażającą ekspozycją i rockgardenami pełnymi głazów wielkości pralek, lodówek czy małych samochodów. Nie oznacza to jednak, że trasa była łatwa, bo poza końcową sekcją pełną ponad 20-metrowych skoczni, na zawodników czekały jeszcze techniczne fragmenty z kreatywnymi przeszkodami oraz rytmiczne proste, na których niektórzy rozwijali prędkość dochodzącą do 70 km/h. Niemniej jednak zawodnicy zgodnie uznali, że trasa, na której ścigali się w Australii, była odrobinę bardziej „przyjazna”. Spora ilość różnych skoczni i sekcji, na których trzeba się wykazać płynną jazdą, może sprawić, że wywodzący się ze slopestyle’owej rywalizacji Szymon rzeczywiście lepiej odnajdzie się w zjazdowym wyścigu!