Maciej Świerz: Szymon, podobno nigdy nie czułeś się tak dobrze przed zawodami. To prawda?

Szymon Godziek: Tak, to prawda. Od 2019 roku, gdy prosto z kontuzji kolana wskoczyłem w kontuzję barku, sporo się u mnie pozmieniało. Zmieniłem podejście do treningów, zacząłem więcej działać ze swoim fizjoterapeutą Pawłem Jańczykiem z Fizjocito, a każdą zimę, od tamtego sezonu staram się przepracować tak mocno, jak to tylko możliwe. Poza treningami w zimie, w końcu przejeździłem też cały sezon na rowerze. Skończyłem też swój spot treningowy pod domem. To na pewno dużo mi dało. W tym momencie jestem w życiowej formie!

A jak wpłynął na ciebie start w zawodach Red Bull Roof Ride?

Ta impreza też mi bardzo dużo dała. Zawody świetnie mi poszły i mocno mnie podbudowały. Po takich udanych startach , jestem dużo pewniejszy siebie. Wiem czego mogę oczekiwać i dzięki temu mniej się stresuję. Myślę, że bardzo mi to pomoże w Utah.

Fajnie byłoby znów oglądać cię na podium, ale wróćmy na chwilę do treningów. W jaki sposób przygotowujesz się do tak szalonych zawodów?

Na mój trening składa się bardzo dużo rzeczy. Rampage to nie tylko freestyle. Na tych zawodach bardzo duże znaczenie ma objeżdżenie, dobre czucie roweru, pewność siebie i wiele innych rzeczy. Jednym z treningów, jakie w tym roku wprowadziłem w życie było skakanie na rowerze z klifu do wody. Mogłem przećwiczyć sobie wszystkie rotacje i nie przejmować się gdy coś szło nie tak. Jeździłem też na motorze, rowerze do enduro, zjazdówce - starałem się spędzić jak najwięcej czasu na pojazdach zawieszonych. (śmiech)

Oprócz tego, razem z Pawłem (fizjoterapeutą) przeszliśmy przez czterotygodniowy program ze specjalistycznymi ćwiczeniami. Wytłumaczyłem mu, co chcę zrobić w swoim przejeździe, a on przygotował rozpiskę, która miała mnie na to wszystko przygotować. Miał bardzo trudne zadanie, bo same zawody są rozgrywane po ośmiu dniach kopania i przygotowywania trasy. Przez ponad tydzień zasuwamy tam jak szaleni z łopatami i kilofami, a na koniec ja muszę jeszcze wystartować.

Moment. Bo nie jestem pewny, czy dobrze zrozumiałem. Fizjoterapeuta, dopasował zestaw ćwiczeń do trików, które chcesz wykonać w swoim przejeździe?

Tak. Powiedziałem Pawłowi, że chce w swoim przejeździe zrobić flipa z płaskiego dropa. Pokazałem mu nagrania, wytłumaczyłem jak robię ten trik, a on na tej podstawie wykombinował jakie ćwiczenia muszę robić, żeby ten ruch nie sprawiał mi dużych trudności.

Zobacz przejazd Szymona z zawodów Red Bull Rampage 2019:

Szymon Godziek - nagroda publiczności Red Bull Rampage 2019

Nie do wiary… Kiedy lecisz do Utah?

To dość skomplikowana sprawa, bo wszystko bardzo mocno się opóźniło. Chciałem spędzić w Stanach dwa, trzy tygodnie, żeby dobrze się zaaklimatyzować. Ostatecznie, wyląduję w USA mniej więcej tydzień przed zawodami.

Kto jedzie z tobą i jakie obowiązki ciążą na członkach twojej ekipy?

Do Stanów lecą ze mną dwaj kopacze. Marcin Rot i Przemek Abramowicz . Marcin to mój pewniak. Gdy tylko powiedział, że chce ze mną znów polecieć do Utah, byłem bardzo zadowolony, bo nadajemy na tych samych falach jeśli chodzi o budowanie i jeżdżenie. Zawsze bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. Nawet na etapie wytyczania trasy na wszystko patrzymy bardzo podobnie. Do naszej ekipy dołączyła nowa osoba - Przemek Abramowicz, który pierwszy raz pojawi się w Utah. Przemo jest robotem do kopania co udowodnił już nie raz, więc muszę przyznać, że o swój zespół jestem dość spokojny.

Marcin Rot - budowniczy na Red Bull Rampage © Bartek Woliński

Wiesz już jak będzie wyglądać nowa strefa, na której będziecie kopać?

To jest trudne pytanie, bo chyba nikt jeszcze nie wie, jak to wszystko będzie wyglądać. Tam były chyba jakieś zawirowania ze zgodami na nowe miejsce i ostatecznie, będziemy kopać na strefie, która była już rozkopana w latach 2016, 2017. Ja akurat wtedy nie startowałem, ale wczoraj do 2 w nocy oglądałem Livestream, żeby zobaczyć co się tam dzieje. Mniej więcej wiem jak wygląda ten teren. Góra jest bardzo pionowa i freeride’owa, a na dole jest bardziej płasko, ale jest spory potencjał na budowę konkretnych hop.

Nie do końca wiadomo, jak sędziowie podejdą do tematu, bo część zawodników była już na miejscu i budowała swoje trasy. Zastanawiam się czy będą mogli z nich korzystać, czy każdy będzie musiał budować coś zupełnie nowego. Pewnie nikt nie będzie się chciał dzielić gotową trasą, więc nowi zawodnicy, będą mieli dużo cięższe zadanie. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Okaże się na miejscu.

Pewnie trzeba będzie zawiązać jakąś komitywę. Z jakim zawodnikiem chciałbyś współpracować przy budowie trasy?

To wszystko zależy od tego, jak ostatecznie będzie z tymi “starymi elementami”. Jeśli sędziowie dopuszczą je do zawodów, to pewnie będę się musiał prosić o możliwość skorzystania z jakiejś przeszkody. Myślę, że zagadałbym do Cama Zinka, albo Kurta Sorge, bo oni mieli naprawdę świetnie linie.

W Utah pojawi się też sporo świeżaków, którzy na pewno będą chcieli się pokazać z dobrej strony. Będzie Brage Vestavik z Norwegii, który robi mega szalone rzeczy. Myślę, że moglibyśmy się z nim dogadać.

O człowieku!

No właśnie. Widziałeś ten nowy filmik z przygotowań do X-Games?! (poniżej)

Widziałem. Gość jest kosmitą, a z tego co widać na jego social mediach, to chyba urodził się z łopatą w ręce.

No i jeszcze ma kozacką ekipą, z którą buduje te wszystkie rzeczy. Pewnie zabierze ich do Utah, więc moglibyśmy coś razem podziałać! Zobaczymy na miejscu, bo dopóki nie wylądujemy w Utah, to możemy się tylko zastanawiać, jak to wszystko będzie wyglądać.

Co jest dla ciebie najtrudniejsze w tych zawodach?

Dwie rzeczy. Pierwszą jest radzenie sobie ze stresem i presją. Czuję, że na tych zawodach stres i presja są dużo większe. Wiem że reprezentuję Polskę, ogląda mnie cały świat i mocno siedzi mi to na głowie. Z drugiej strony mam dodatkową motywację, żeby dać z siebie 200%, ale poukładanie tego wszystkiego nie jest wcale takie łatwe.

Druga rzecz to zdecydowanie kopanie, o którym już trochę rozmawialiśmy. Od budowania trasy zależy wszystko. Wybierając linie pierwszego dnia musisz już mieć w głowie cały swój przejazd, bo później nie da się już zmienić koncepcji.

Ile czasu zawodnicy mają na kopanie?

No to tak… W strefie, w której organizowane są zawody wszyscy zbierają się 10 dni przed zawodami. W pierwszy dzień możemy tylko wytyczyć sobie trasę, ale nie możemy dotykać żadnych narzędzi. Kolejne cztery dni, to kopanie od świtu do zmierzchu i zero jazdy na rowerze. Później obowiązkowy dzień przerwy i kolejne cztery dni, w trakcie których łączymy kopanie i jeżdżenie na rowerze.

Jak po 8 dniach kopania znaleźć siłę na jazdę na rowerze i latanie 20 metrowych hop?

I właśnie tutaj pojawia się team kopaczy. W tamtym roku moja ekipa dała z siebie 200%, dzięki czemu w trakcie tych dni testowych, ja miałem czas żeby trochę pojeździć i poodpoczywać, bo wiedziałem, że chłopaki pomogą mi z dokończeniem budowy. Mogłem się zregenerować i dać z siebie wszystko w finałach. W tym roku będziemym kopać na nowej strefie, więc boję się, że tego czasu na odpoczynek będzie jednak trochę mniej.

Z czego powinna się składać idealna trasa?

Myślę, że powinna być szybka i mieć fajne “flow”, bez elementów, na których wytraca się prędkość i mocno hamuje. Kilka dropów, kilka przeszkód na których można wykręcić różne rotacje i hopę, na której można zrobić swój sygnowany trik. Dla mnie takim trikiem będzie prawdopodobnie duży superman gdzieś na końcu przejazdu.

Założyłem sobie, że przejazdem, który wykonam, wyrażę swój styl jazdy i pokażę jakim riderem jestem. To jest mój plan na tegoroczne zawody.

Brzmi super. Od pierwszej edycji zawodów minęło 20 lat . Co zmieniło się najbardziej przez te dwie dekady?

Na pewno podejście do kopania, zasady i sprzęt. Rowery są dużo lepsze i dają nam dużo większe możliwości.

To jaki rower leci z tobą do Utah?

NS Fuzz złożony przez ekipę z 33 bicycles studio, pomalowany przez ekipę dreamworkers. Względem roweru, na którym jeżdżę wprowadziliśmy jedną dużą zmianę. Wrzuciłem na tył damper powietrzny, żeby rower był bardziej progresywny. Żeby to zrobić musieliśmy przełożyć inny link z ramy przystosowanej do koła 29 cali, więc było z tym trochę zabawy, ale na szczęście ostatecznie wszystko się udało.

Ile sagu w zawieszeniu?

(śmiech)

Zero!

Nie no coś się tam ugina, ale to są jakieś minimalne wartości.

Można się było tego spodziewać. Kto poza tobą ma szansę na zwycięstwo w Red Bull Rampage?

Chyba każdy zawodnik który pojawi się w Utah. Każdy rider ma swój styl i potrafi zrobić coś niezwykłego, czym wyróżnia się na tle reszty. Jedni zawodnicy specjalizują się w dużych dropach, inni w szybkiej jeździe, która jest też świetnie oceniana, jeszcze inni robią kozackie triki. Jest "Lacon" (Andreu Lacondeguy) , Semenuk , i Kurt Sorgee , który przecież wygrał na tej strefie kilka lat temu. Naprawdę każdy ma szansę na super wynik. Będę miał bardzo ciężkie zadanie, żeby w tym roku powalczyć o podium!

Trzymam kciuki. Już nie mogę się doczekać zawodów!

Ja też! Dzięki.