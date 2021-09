Red Bull Rampage 2021: Szymon Godziek na liście startowej!

Jak już wspominaliśmy, w zawodach wystartuje 15 najlepszych zawodników z całego świata. Riderzy, którzy wezmą w wydarzeniu, otrzymali imienne zaproszenie na imprezę i tydzień przed finałowym starciem pojawią się w Utah. Dlaczego tydzień? Sam zjazd po piekielnie trudnej trasie to jeszcze nie wszystko. Ktoś ją przecież musi zbudować. Z każdym zawodnikiem do Stanów Zjednoczonych poleci więc dwójka kopaczy, którzy przez kilka dni, od rana do nocy, będą kuć, walić kilofami, machać łopatą i przerzucać worki z piachem w czterdziestostopniowym upale.

, ale chętnych do wyjazdu jak zwykle nie brakuje!