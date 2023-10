Szymon Godziek przed Red Bull Rampage: Spróbuję powalczyć o złoto

Zawody Red Bull Rampage odbędą się w piątek 13 października. Transmisja z zawodów wystartuje o godzinie 18:15 polskiego czasu. W tym roku będzie dostępna nie tylko w Red Bull TV, ale również w Eurosporcie. Nastawiaj budziki, przypomnienia, powiedz krewnym, kotu, złotej rybce, a potem sprawdź wywiad z Szymonem Godźkiem, który skończył budowę swojej linii i przymierza się do pierwszych treningów!

Maciej Świerz: Zaczynamy na grubo. Jedziesz po złoto?

Szymon Godziek : Oczywiście, spróbuję powalczyć o złoto. Po to jesteśmy w Utah całą ekipą i po to ciężko trenowałem w Polsce, żeby teraz pokazać na co mnie stać.

Cieszysz się ze startu, jesteś przestraszony, chcesz to już mieć za sobą? Jak byś opisał emocje, które obecnie czujesz?

Cieszę się, ale jednocześnie chcę to już mieć za sobą. Zawsze tak jest, bo jest to dla mnie najbardziej stresujący start sezonu. Nawet treningi na miejscu są już lekko nerwowe. Jestem gotowy, żeby walczyć. Trenowałem dużo, żeby zrobić dobry wynik, a w razie potencjalnej gleby, nie złapać żadnej kontuzji. W tym roku to dla mnie klucz do sukcesu. Mogę przyjmować gleby, bo wiem, że dobrze przygotowałem swoje ciało, więc już w treningach będę próbował nowych rzeczy i krok po kroku dokładał kolejne elementy. Najbardziej marzę jednak o tym, żeby być już po zawodach.

W tym sezonie świetnie zmiksowałeś trening freestyle’owy i freeride’owy. Jak to wszystko wpływa na Twoją pewność siebie?

Miksowanie wszystkiego bardzo dobrze wpłynęło na moją formę, instynkt, czucie roweru, testowanie nowych elementów. Motocross też bardzo mi pomaga. Mocno to czuję. Szczególnie gdy mieszam jazdę na motorze ze skakaniem na dirtówce. Później bardzo łatwo jest mi przeskoczyć z małego roweru na freeride’ówkę. Zwłaszcza, że wpadło kilka zmian. Mam w rowerze amortyzator typu single crown, więc zacząłem katować tailwhipy. To wszystko po prostu dobrze się układało, a ja mocno się tym jaram.

Gdy rok temu robiliśmy taką rozmowę, wszystko potoczyło się inaczej niż na początku planowałeś. Mówiłeś, że pierwszy przejazd pojedziesz na spokojnie, a w drugim dołożysz do pieca. Wyszło odwrotnie. Zastanawiam się jaki plan masz w tym roku?

Tak, w zeszłym roku początkowy plan różnił się od tego co zadziało się na finałach. Dzień przed zawodami organizator powiedział nam, że prawdopodobnie odbędzie się tylko jeden przejazd, więc od razu musiałem dołożyć do pieca. To wszystko się udało i zaowocowało dobrym wynikiem. W tym roku też chcę dać czadu. Myślę, że już w pierwszym przejeździe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to spróbuję coś dodatkowego dołożyć w drugiej próbie. To zależy od tego, jak ułożą się treningi, które właśnie rozpoczynamy. Tam gdzie mieliśmy McGazza hip, na którym robiłem Table-Topa nieco zmieniliśmy umiejscowienie lądowania i wyprostowaliśmy całą przeszkodę. Ciągle, nie jest jednak “idealnie”, bo tak układa się tam teren. Szkoda bo chciałem w swoim przejeździe wykonać frontflipa, ale chyba nie będę miał gdzie. Na dolną część mam zaplanowany inny, bardzo mocny trik…

Zobacz przejazd Szymona z sezonu 2022:

5 min Przejazdy Top 3 Red Bull Rampage: Semenuk, Godziek i Rheeder Zobacz najlepsze przejazdy Red Bull Rampage 2022: Brandon Semenuk (3. miejsce), Szymon Godziek (2.) i Brett Rheeder (1.)

Jak będzie coś więcej niż front to nie mogę się doczekać! Cieszysz się, że Dawid jest z Tobą na miejscu?

Bardzo! To dla mnie super wsparcie mentalne. Dawid jest podjarany kopaniem, ale mówi, że nigdy go nie namówimy na to, żeby startować. (śmiech)

Drugim diggerem jest Przemo Abramowicz. Fajnie mieć w swoim teamie robokopa?

Tak jest, Przemek znany również jako komandos. Super. W tym roku bardzo fajnie poszło nam kopanie. Drugi rok jesteśmy na tej samej strefie, więc wiedzieliśmy, że nie będzie tej roboty tak dużo, a kopanie nie będzie tak hardcorowe. Rok temu brakowało nam trochę czasu. W tym sezonie mieliśmy dwie grube misje, które zrealizowaliśmy na samym początku. Dwa pierwsze dni kopania były ciężkie, a dwa kolejne dużo spokojniejsze. Budowaliśmy taki wąski wyskok na skałę. To było bardziej szukanie dużych kamieni, które mogły zapewnić stabilność całej konstrukcji i maksymalnie poszerzyć lądowanie, które ostatecznie ma tylko metr szerokość. Great Succes! (śmiech)

To o ten element chodzi: (też nie wiemy, jak on to przeskoczy)

Który element na Twojej linii będzie najbardziej techniczny, trudny, niebezpieczny?

Najbardziej technicznym elementem będzie właśnie wyskok na tą wąską skałę. Tego najbardziej boję się w tym roku. To jest nowe, a reszta trasy jest bardzo podobna. Co bym chciał zmienić? Mam już w głowie przejazd, który chcę odpalić i na pewno moim głównym celem jest dołożenie większej liczby trików. Mam już w rowerze jednopółkę, więc mogę kombinować. Tak będzie wyglądał mój przejazd. Naszpikowany trikami - ile wlezie, tyle robię.

W tamtym roku za swój przejazd zgarnąłeś srebrny medal. W tym roku w rowerze pojawiła się jednopółka, jak u Bretta Rheedera, który wygrał zawody. Zmiana taktyki, czy po prostu wszyscy idą w tą stronę?

Decyzja zapadła dlatego, że Rampage odbywa się na tej samej strefie co rok temu. Wiedziałem, że będę chciał wykorzystać swoją linię i nie mam na niej żadnego ogromnego dropa. Postanowiłem, że poprawię swoją jazdę przez wykonanie większej liczby trików. Myślę, że wpadną barspiny i tailwhipy. To właśnie jestem prawdziwy ja - gość, który pochodzi ze skateparku i dirtu. Chcę pokazać swoje triki i bardzo mnie to jara . Mega się cieszę, że podjąłem taką decyzję. Cały rower, który zbudowaliśmy w tym roku bardzo mi pasuje.

Co jeszcze zmieniło się w Twoim rowerze i dlaczego?

Szymon Godziek w Utah ze swoim nowym rowerem © Dawid Wilkus

Zrezygnowałem z mulleta. Wrzuciłem do tyłu koło 27,5 cala. Jak wsiadłem na ten rower z jednopółką i identycznymi kołami, to poczułem się jak na dirtówce. Pozycja jest bardziej nachylona do przodu, a ja wiem, że mogę wykonywać takie triki jak na małym rowerze. O to chodziło.

Sprzęcik odhaczony, to pogadajmy o riderach. W tym roku zestaw zawodników jest bardzo zróżnicowany. Cieszysz się, że w Utah pojawili się zjazdowcy, slopesetyle’owcy i freeriderzy?

Bardzo się cieszę. Na przykład to co buduje Gee Atherton to zupełnie inna bajka. To pokazuje, że w uprawianiu freeride'u nie ma żadnych ograniczeń. Świetnie się współpracuje z różnymi zawodnikami. Niektóre przeszkody wykorzystujemy wspólnie, właśnie z Gee i Brendogiem. Brendon kopie jakiegoś szalonego canyon gapa, a ja po prostu wiem, że on skoczy go idealnie, bo przecież zawsze tak jest. Świetnie jest spotkać się tutaj z tymi wszystkimi ludźmi. Good Vibes!

Clemens Klaudela kiedyś kopał dla Ciebie, a w tym sezonie dostał dziką kartę, która daje mu możliwość startu. Myślisz, że zebrane doświadczenie pomoże mu na zawodach?

To wszystko na pewno bardzo pomoże Clemensowi. Było to widać już w pierwszych dniach kopania. Od samego początku dobrze wiedział co robi. Jego ekipa zrobiła mega dobrą robotę. Lata duże rzeczy, więc skaczemy razem canyon gapa. Będzie mega kozacko. Na canyon gapie pojawi się też Bienve. Fajnie bo chłopaki są moimi mega dobrymi ziomkami. Dużo razem jeździmy, więc nie mogę się doczekać wspólnych sesji treningowych.

A Emil Johansson? Myślisz, że odnajdzie się na takich zawodach?

Emil Johansson na Red Bull Rampage 2019 © Paris Gore

Myślę, że tak. To przecież nie jest jego pierwszy start, bo wziął udział w Red Bull Rampage w sezonie 2019. Emil, jak to Emil . Złożył freeride’ówkę na jednopółce tak jak ja. Jeździliśmy trochę razem przed zawodami i widać było, że naprawdę dobrze czuje się na rowerze. Kręci trójki jak gdyby nigdy nic. W górnej części planuje wykorzystać fragment linii Bretta Rheedera. Kozackie przeszkody, duży drop. Ciekaw jestem, czy odpali się na tej trasie, bo może być bardzo ciekawie!

Kto Twoim zdaniem może zaskoczyć wszystkich mocnym przejazdem?

Wydaje mi się, że zaskoczyć może przede wszystkim Talus Turk , który pierwszy raz startuje w Rampage. Jest bardzo młody. Poznałem go na Loose Fest i od razu zwróciłem uwagę na to jak pewnie lata na naprawdę dużych hopach. Od razu sprawdziłem też jego instagrama i okazało się, że świetnie ogarnia też na małym rowerze. Kto jeszcze? Ciężko powiedzieć, bo wszyscy budują naprawdę Ciekawe linie. Do tego mamy w tym roku naprawdę dużo treningów, bo część ekip powoli kończy swoje linie i będzie mogła skupić się na jeździe. To będą naprawdę kozackie zawody.

A czym zaskoczy Szymon Godziek?

Zobaczymy po treningach, ale na pewno będę chciał zaskoczyć bardzo dużą liczbą trików!