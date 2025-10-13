Na wstępie krótka przypominajka z najważniejszymi informacjami. Po pierwsze: Red Bull Rampage został w tym roku podzielony na dwa dni. Transmisja zawodów kobiet odbędzie się w czwartek, 16 października, o godzinie 18:00, a zawody mężczyzn — w sobotę, 18 października, również o 18:00 .

Po drugie: dla wszystkich oglądających przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania będzie m.in. customowy rower dirtowy złożony przez Szymona, jego startowy jersey oraz wiele innych atrakcyjnych nagród. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach — sprawdź >>LINK<<.

Najważniejsze informacje w pigułce już za nami, więc zapraszamy do lektury wywiadu:

Maciej Świerz: Panie Szymonie! Jest Pan gotowy na Red Bull Rampage? Na tę imprezę w ogóle można być gotowym?

Szymon Godziek: Jestem gotowy na Red Bull Rampage, bardziej gotowy nie będę! (śmiech)

Jesteście na miejscu już ponad tydzień, a Ty podobno od samego początku oszczędzasz siły i prawie wcale nie jeździłeś przed rozpoczęciem kopania. To jakaś nowa taktyka?

To prawda. Przyjechaliśmy do Utah późno i zrobiliśmy to celowo. Nie chciałem skupiać się na trenowaniu tu w Stanach. Zrobiłem tylko jedną sesję na rowerze, a całe przygotowania wykonałem w domu. Odwaliłem naprawdę kawał solidnej roboty i czuję się świetnie.

Co to były za przygotowania? Jazda na rowerze, motor? A może jakieś ćwiczenia fizyczne?

Wszystko. Fizyczne ćwiczenia od fizjoterapeuty, motor raz w tygodniu i naprawdę bardzo dużo roweru. Myślę, że taka kombinacja to najlepsze, co mogłem ogarnąć.

Jak Twój tegoroczny rower? Wszyscy widzieli nowe części z kolekcji "Szymon Godziek" — gratulacje! Jakieś ciekawe modyfikacje, o których warto powiedzieć?

Dzięki! Bardzo się jaram. Właśnie "moje" siodełko jest zrobione ze specjalnego antypoślizgowego materiału, co bardzo pomaga, gdy trzeba je złapać nogami w trakcie wykonywania nohanderów. Do tego pedały, które mają taką funkcję, że bardzo ciężko się kręcą, dzięki czemu niemal zawsze znajdują się w tej samej pozycji. To z kolei ułatwia mi wracanie na rower po wykonywaniu supermanów. Odkąd jeżdżę na tych pedałach, stopy zawsze wracają we właściwe miejsce tuż po lądowaniu. To naprawdę poprawia komfort jazdy, zwłaszcza na takich zawodach.

O rowerze zrobiliśmy osobny materiał , więc nie będziemy się w tej kwestii rozgadywać. Powiedz proszę, czy podoba Ci się strefa, na której wylądowaliście w tym sezonie?

I tak, i nie. Raczej bardziej podobała mi się zeszłoroczna. Tutaj już raz byłem i miałem swoją linię, ale różnie to wszystko działało. Nigdy nie podobała mi się moja dolna hopa do najmocniejszych trików, ale nad nią już pracujemy. Podoba mi się to, że mam tu mega wysokiego dropa, ale z drugiej stronynie podoba mi się cała góra, która jest wąska, hardcorowa, straszna. Szczerze mówiąc, nie do końca mam pomysł, jak poradzić sobie z tym fragmentem.

Jakie przeszkody zobaczymy na Twojej trasie?

W sumie to na mojej linii przede wszystkim pojawi się sporo trikowych skoczni. To jest mój styl, w tym się specjalizuję i chcę pokazać w swoim przejeździe cały zestaw trików, który przekona sędziów do tego, by postawić mi jak najwyższą notę!

Będziecie korzystać z przeszkód, które powstały w poprzednich latach?

Tak, ale wszystkie przerabiamy, żeby były lepsze i działały bardziej płynnie.

Dużo macie w tym roku roboty z kopaniem?

W sumie jak zwykle. Jest co robić cały czas, ale nie ma jakichś hardcorowych misji, tak jak w latach, gdy trafiało się na pustą strefę, na której nigdy wcześniej nikt nie wbił nawet łopaty. Czy roboty jest dużo? Chyba jest tyle, ile powinno być.

Kto jest z Tobą w Utah i dlaczego?

Postawiłem na taki sam skład jak w zeszłym roku. Przede wszystkim dlatego, że naprawdę świetnie to wszystko zadziałało, co było widać po wyniku, jak i po tym, jak tu na miejscu się czułem. Mega szacun dla obu chłopaków, czyli Przemka Abramowicza i Mateusza Zajączkowskiego , bo wykonują dla mnie niesamowitą robotę!

Jak w tym roku pogoda wpłynęła na plan kopania?

Zajebiście, bo trochę popadało. Po pierwsze zwilżyło nam to materiał do budowy, a po drugie, dzięki temu nie jest też w końcu tak gorąco. Tylko pierwszy dzień kopania był mega upalny. W tygodniu, w którym będziemy jeździć, też powinno być odrobinę chłodniej, więc dobrze się to wszystko zapowiada.

A Ty ile masz roboty z przejazdem? Wrzucasz coś szalonego, czy raczej stawiasz na sprawdzone triki i rotacje?

Szymon Godziek wykonał potężnego backflipa i zajął drugie miejsce © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Wrzucam jedną szaloną rzecz i na ten trik szarpnę się dopiero w przejeździe. Mam dużo roboty z moim przejazdem, bo jest sporo skoczni i muszę sobie wszystko przetrenować. Do tego jest ta cholerna góra, która jest po prostu przerażająca. Mam tam na linii double dropa, który wygląda, jakby nie można się było na nim przewrócić, a wypadałoby go „dorzucić” do swojego przejazdu.

Czyli na Twojej linii będzie więcej hop niż technicznej jazdy po stromych ścianach?

Tak, będzie więcej hop, ale nie zabraknie też technicznego zjazdu.

Jaki jest plan na zawody? Pierwszy przejazd na pełnej, czy na spokojnie i odpalamy w drugim?

Pierwszy przejazd na pełnej! Znając życie, to znów będzie wiało w drugim przejeździe, więc nie ma się co zastanawiać. Tak naprawdę przyjechałem do Utah po złoto i od razu będę próbował wykonać przejazd, który mi je zagwarantuje!

Brandon Semenuk wycofał się z rywalizacji, więc kto będzie Twoim najgroźniejszym rywalem?

Sporo jest takich zawodników, którzy mogą się szarpnąć na coś grubego albo mają też zajebiste linie. Jakbym miał wymieniać z nazwisk, to Silva, Steenbergen, Zink, no i może ktoś z młodych. Finley jest mega zdolny!

No dobrze, to rozumiem, że rozkład jazdy jest znany...

Tak jest, wjeżdżamy w te zawody na pełnej i robimy swoje, a Wy trzymajcie kciuki i dopingujcie, tak żeby było słychać w Utah!