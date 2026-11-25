Czujesz niedosyt po Red Bull Rampage? My również. Na szczęście na kolejne epickie zawody nie trzeba czekać do października. Sezon na wielkie freeride’owe hopy wystartuje o wiele wcześniej – na początku kwietnia. Najlepsi freeriderzy z całego świata znów skierują się do Nowej Zelandii i wezmą udział w legendarnej „rowerowej selekcji naturalnej”.

„Te zawody to taki slopestyle na sterydach!” – komentował Szymon Godziek po swoich poprzednich startach. Przypominamy, że nasz reprezentant zwyciężył w pierwszej, historycznej edycji zawodów, a w drugiej, mimo upadku, zajął świetne drugie miejsce. Co istotne, przejazdów z glebami nie można poprawiać, więc znalezienie się na podium mimo upadku to niesamowite osiągnięcie.

Szymon wielokrotnie przyznawał, że uwielbia te zawody i czuje, jakby zostały zorganizowane z myślą o nim i jego stylu jazdy. To, że zostanie zaproszony na kolejną edycję zawodów, było w zasadzie formalnością, ale bardzo się cieszymy, że już teraz możemy ogłosić wszem i wobec, że Szymon rzeczywiście wystartuje w zawodach, które na początku kwietnia będą transmitowane na Red Bull TV!

Ogromne prędkości, wielkie skocznie, sporo miejsca na wciśnięcie spektakularnych sztuczek, a przy tym mnóstwo dynamicznej jazdy i kilka technicznych sekcji, które mocno weryfikują przygotowanie zawodników. Nic dziwnego, że na trasach NST Szymon czuje się jak ryba w wodzie.

Przypominamy, że w przeciwieństwie do Red Bull Rampage, na Natural Selection zawodnicy muszą wykonać dwa przejazdy na dwóch różnych trasach przygotowanych przez organizatorów. Nie można sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd, bo powtarzanie przejazdów po prostu nie wchodzi w grę. Trasy są mocno zróżnicowane i bardzo wymagające, a na udział w zawodach decydują się reprezentanci różnych dyscyplin – od slopestyle’u, przez freeride, aż po zjazdowych weteranów.

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Na zawody nie można oczywiście trafić z przysłowiowej ulicy. Każdy z uczestników otrzymuje imienne zaproszenie od organizatorów, a lista startowa składa się z 15 zawodników i 10 zawodniczek. Natural Selection to jedna z najbardziej wymagających imprez rowerowych na świecie i świetny sprawdzian umiejętności zawodników przed potencjalnym startem w Red Bull Rampage.

Transmisja z zawodów Natural Selection Bike będzie dostępna na kanałach YouTube Red Bull Bike & Natural Selection - 7 kwietnia spotykamy się przed ekranami i trzymamy kciuki za spektakularny występ Szymona, bo jego apetyt na kolejne zwycięstwa jest większy niż kiedykolwiek!