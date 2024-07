Szzalony: Jeśli coś robić, to tylko na 100%

W Polsce natomiast nie wygląda to najlepiej, ale wydaje mi się, że na moim przykładzie i na przykładzie mojej średniej widzów można zobaczyć, że jednak cały czas idzie to jakoś do przodu i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Wierzę, że Valorant w Polsce może się rozwinąć, bo w każdym innym kraju się przebija i jest naprawdę bardzo chętnie oglądaną grą.