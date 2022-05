T1 nadal bezkonkurencyjne. Czy ktokolwiek zatrzyma rozpędzonego "Fakera"?

. Drugi najważniejszy turniej na światowej scenie póki co przebiega bez większych niespodzianek. Swoje grupy bez żadnej porażki wygrała trójka faworytów - G2 Esports, RNG oraz T1.

zakończyli bowiem regular split LCK z perfekcyjnym bilansem 18-0! Taki wynik w regionie tak silnym jak Korea jest osiągnięciem rodem z kosmosu. Dziś, po latach nieco słabszej formy, trzykrotni mistrzowie świata znów są postrachem dla każdego rywala stającego im na drodze. Jak dotąd potwierdzają to na MSI.

Z tego grona głównym kandydatem do końcowego triumfu pozostaje jednak ekipa T1. Koreańczycy siłę pokazali jednak przede wszystkim nie na MSI, gdzie w grupie tak naprawdę nie wypadało im przegrać żadnego spotkania, a w rodzimej lidze.

Co więcej, oni sami twierdzą, że wciąż mają w swojej grze rezerwy. "Powiedziałbym, że obecnie gramy na około 60-70 procent naszych możliwości. Wciąż mamy o wiele więcej do zaprezentowania" - stwierdził w wywiadzie "Inven Global" jungler drużyny, "Oner".

Co więcej, oni sami twierdzą, że wciąż mają w swojej grze rezerwy. "Powiedziałbym, że obecnie gramy na około 60-70 procent naszych możliwości. Wciąż mamy o wiele więcej do zaprezentowania" - stwierdził w wywiadzie "Inven Global" jungler drużyny, "Oner".

Co więcej, oni sami twierdzą, że wciąż mają w swojej grze rezerwy. "Powiedziałbym, że obecnie gramy na około 60-70 procent naszych możliwości. Wciąż mamy o wiele więcej do zaprezentowania" - stwierdził w wywiadzie "Inven Global" jungler drużyny, "Oner".