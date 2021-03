Póki co nie poinformowano, czy kibice będą mogli oglądać zawody z trybun, bo nadal nie wiadomo, jakie będą restrykcje narzucone przez węgierski rząd. Jeżeli jednak tak się stanie to z pewnością areny nie będzie można wypełnić w całości. Wszystkie zawody będą za to transmitowane w telewizji lub internecie.

Póki co nie poinformowano, czy kibice będą mogli oglądać zawody z trybun, bo nadal nie wiadomo, jakie będą restrykcje narzucone przez węgierski rząd. Jeżeli jednak tak się stanie to z pewnością areny nie będzie można wypełnić w całości. Wszystkie zawody będą za to transmitowane w telewizji lub internecie.

Taddy Błażusiak o powrocie serii SuperEnduro 2021 i przygotowaniach do startu na Węgrzech: