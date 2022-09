Dla Polaka będzie to kolejny krok w powrocie do pełni zdrowia po kontuzji nadgarstka z końcówki sezonu Mistrzostw Świata SuperEnduro 2022 i przygotowań do startu w halowej serii 2023, która wystartuje już 10. grudnia w Tauron Arenie Kraków! Jednak znając Błażusiaka, do USA nie leci tylko rozgrzewać się przed zimą, a jak zwykle walczyć o najwyższe laury i szósty tytuł w AMA Endurocrossie.