Co dla Tadka Błażusiaka jest najważniejsze w jeździe na motocyklu? Oczywiście dobra zabawa i rywalizacja! I o to właśnie chodzi w Red Bull Enduro Lidze - żeby móc rywalizować z Enduro Kozakami z całej Polski najpierw w internecie, a następnie na żywo podczas finału i przy tym się świetnie bawić.

Zapytaliśmy więc Tadka, czym dla niego jest Red Bull Enduro Liga i dlaczego każdy powinien wziąć w niej udział* - sprawdźcie sami!

*tylko wykonanie wszystkich zadań w czasie daje szansę na Nagrodę Gwarantowaną - czapkę sygnowaną logiem Red Bull Enduro Ligi!

Red Bull Enduro Liga 2021 - zapowiedź

Na czym polega Red Bull Enduro Liga?

Red Bull Enduro Liga powstała na czasy, z którymi przyszło nam się mierzyć w 2020 roku, kiedy większość zawodów była odwoływana i imprezy masowe nie mogły się odbywać. Chodziło o to, aby dać szansę wszystkim na posmakowanie rywalizacji ze swoich podwórek, czy osobistych miejscówek. Zawody zostały jednak tak dobrze odebrane, że nie mogliśmy w tym roku nie wrócić z drugą edycją!

Kwalifikacje online polegają na tym, że zawodnicy co tydzień muszą przesyłać filmiki ze swoją wersją wykonanych zadań, które im wymyśliłem. W tym roku jest to TECHNIKA, SZYBKOŚĆ, ODWAGA i ZABAWA.

Następnie my w każdy wtorek wybieramy najlepsze przejazdy, które nagradzamy punktami oraz nagrodami rzeczowymi, a z najaktywniejszymi uczestnikami spotykamy się na finale na żywo.

Dlaczego w tym roku postawiłeś na otwarte zadania?

W zeszłym roku mieliśmy bardzo konkretne wyzwania dla naszych uczestników, a mimo to dali radę wykazać się kreatywnością i nas zaskoczyć. Budowali konstrukcje czasami nawet całymi rodzinami, szukali naturalnych przeszkód - po prostu dawali się ponieść fantazji.

W tym sezonie chcemy zobaczyć, co są w stanie wymyślić zawodnicy, jeżeli nie są mocno ograniczeni tematem zadań. Chciałbym zobaczyć, co tak naprawdę potrafią. Dlatego też wszystkie wyzwania ogłosiliśmy od razu - żeby dać czas wszystkim na porządne przygotowanie się do zadań.

Kwalifikacje online, czy Finał na Żywo - który etap jest Tobie bliższy?

Ja osobiście jestem bardziej racerem niż influencerem, więc mi bliższe jest ściganie na żywo. W zeszłym roku miałem okazję przetestować trasę w Dębskiej Woli, która strasznie mi się podobała oraz przyglądać się zmaganiom Enduro Kozakom w Polsce. W tym roku oczywiście znowu będę na Wielkim Finale, żeby zobaczyć jaki postęp zrobili uczestnicy Red Bull Enduro Ligi.

Uważam jednak, że kwalifikacje online to również świetna sprawa, bo wymagają od nas przełamywania swoich barier. To również doskonała okazja, żeby zobaczyć swoją jazdę i zrobić postęp, bo nikt nie jest tak krytyczny wobec nas, jak my sami, więc zazwyczaj potrzebujemy kilku, albo nawet i kilkunastu prób, żeby uzyskać planowany efekt.

To również niepowtarzalna okazja dla wszystkich, żeby stanąć do walki z najlepszymi zawodnikami w naszym kraju i być może ich pokonać. W końcu tutaj nie tylko umiejętności się liczą, ale również pomysłowość i kreatywność są mocno punktowane.

Red Bull Enduro Liga - trasa w Dębskiej Woli

Nagrywanie siebie to dobry sposób na trening?

Oglądanie siebie na motocyklu to świetne narzędzie do poprawy techniki i stylu. Zazwyczaj wydaje nam się, że wyglądamy zupełnie inaczej na motocyklu niż jest w rzeczywistości, więc dobrze zobaczyć siebie z boku. Wiadomo też, że na początku kamera mocno stresuje, więc to również świetny sposób, żeby oswoić się z presją przed zawodami, czy jak w przypadku Red Bull Enduro Ligi wielkim Finałem na Żywo.

Nawet jeżeli nie uważamy się za Enduro Kozaków to uważam, że to świetny sposób, żeby się rozwijać. Widzieliśmy to w zeszłym roku, kiedy zawodnicy między pierwszą a ostatnią rundą robili mega progress, więc mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Bo o to właśnie w tym chodzi - żeby dobrze się bawić i przy tym się rozwijać!

Nie patrzcie na innych, nie przejmujcie się tym, kto będzie was oglądał i co mówił - ważne, żebyście mieli FUN!

Red Bull Enduro Liga - po czym poznać Enduro Kozaka?

Finał Red Bull Enduro Ligi to również innowacyjny format, który nie sposób znaleźć na innych zawodach. Oglądając w zeszłym roku zmagania nie miałeś ochoty sam stanąć na starcie?

Podczas finału Red Bull Enduro Ligi 2020 byłem na tydzień przed startem w Red Bull Romaniacs, więc wyścigowo na tym się skupiałem. Miałem jednak okazję sprawdzić trasę i uważam, że była świetna. Mix motocrossu, hard enduro i endurocrossu to coś co uwielbiam, bo pozwala sprawdzić zawodników w każdej płaszczyźnie, więc świetnie oglądało się poczynania uczestników.

Z kolei dzięki wyścigowi kwalifikacyjnemu i pucharowemu formatowi wyścigów finałowych mieliśmy mnóstwo ciekawych pojedynków i masę emocji. Już nie mogę doczekać się tegorocznego finału, żeby zobaczyć, jaki postęp zrobili Enduro Kozacy w Polsce. Mam nadzieje, że w tym roku wszyscy wezmą udział