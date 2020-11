Błażusiak był w tym roku gotów już 3 razy. Liczy na czwarty!

No właśnie! Choćby ten event pokazał, że jednak jak się czegoś bardzo chce, to można odpalić fajny projekt. Wymaga to jeszcze większej dbałości o szczegóły podczas przygotowań, dostosowania się do panujący realiów i pewnych ustępstw, ale jeśli skutkuje to tak udaną imprezą, to warto tę cenę płacić. Red Bull Enduro Liga to mega projekt na trudne czasy! Byłem w szoku, że online udało się zaangażować do treningów i startów tak wielu ludzi. Przecież to kosztowało i o wiele więcej, niż wyjazd na tradycyjne zawody. Trzeba było mocno się postarać, być regularnym, wrzucać to wszystko do sieci itd. No i mieć naprawdę niezły skill. Szacun dla wszystkich, którzy weszli w ten temat.