Błażusiak mógł być... snowboardzistą!

Najbardziej utytułowany polski motocyklista w historii. Tadeusz Błażusiak . Zdobył w swojej dyscyplinie wszystko, co było do zdobycia. A niewiele brakowało, by… uprawiał inny sport! Kiedy nad Polskę nadciąga kolejny zimny front, znów ma zasypać nas śnieg i temperatura spaść do 20 stopni poniżej zera, rozmawiamy z naszym mistrzem o zimie, jeździe na mrozie i pasji snowboardowej. Od samego czytania robi się chłodno. Brrr!

Red Bull: Tadek, od lat na stałe mieszkasz w słonecznej Katalonii. Kiedy ty, bracie, ostatnio coś odśnieżałeś?

Tadek Błażusiak: Niedawno (śmiech)! W ubiegłym roku. Pamiętam to doskonale i samo to faktycznie może świadczyć o tym, że ostatnio tego śniegu w moim życiu nie jest za wiele, a na pewno nie jest uciążliwy. To było po gliwickiej, finałowej rundzie SuperEnduro w poprzednim sezonie. Od niedawna mam także dom w Polsce i pojechaliśmy tam po zawodach. Śniegu akurat było po kolana, więc łopata w dłonie i jazda. To było całkiem niezłe roztrenowanie, łapy pracowały, bo terenu jest sporo. Super sprawa, świeże powietrze, ruch, praca w ogródku (śmiech). Przypomniałem sobie dawne czasy. Nie zapominajmy skąd pochodzę i w jakich warunkach się wychowywałem.

Zima Tadkowi niestraszna © Damian Kramski

Nowy Targ…

Dokładnie. Jeśli ktoś mi teraz mówi, że w Polsce jest ostra zima, bo zasypało na kilka dni, to ja się tylko uśmiecham. Kieeedyś to były zimy, teraz nie ma zim. Za dzieciaka śnieg był naturalną częścią mojego krajobrazu i to przez kilka bitych miesięcy. Chciałeś wyjść z domu – łopata, chciałeś czymś pojeździć – łopata, chciałeś się pobawić w cokolwiek – łopata. Pewnie w jakimś stopniu to mnie zahartowało.

Lubisz sporty zimowe?

Jasne, nawet bardzo. Z Katalonii do Andory jest rzut beretem, a tam naprawdę można się wyszaleć na nartach. Więcej czasu spędzam jednak na desce. Wolę snowboard i w tym jestem zdecydowanie lepszy. Mogę nawet zdradzić, że do pewnego, stosunkowo późnego wieku, nie byłem zdecydowany, czy iść w motocykle, czy wziąć się profesjonalnie za deskę. Miałem już wtedy „naście” lat więc kto wie, może niewiele brakowało, żebym został snowboardzistą?

Co ja słyszę? Taddy – sześciokrotny mistrz świata w snowboardzie??

Haha, też ładnie brzmi, nie? Prawda jest taka, że dorastając w górach, jeździsz na wszystkim. Narty, snowboard, skitury, biegówki. Co nie założę na nogi, to pojadę. Ten okres decyzji naprawdę nie był łatwy. Do stoku miałem z domu kilometr, mogłem trenować codziennie, właściwie bez żadnych dodatkowych inwestycji, co na początku jakiejkolwiek sportowej drogi jest dość ważne. I tak było! Wszystkie okoliczności sprzyjały, by wybrać deskę. Nowy Targ był wtedy jednak także mocnym ośrodkiem trialowym. Trafiłem na dobrych ludzi, złapałem zajawkę i wciągnęło mnie… na 30 lat. Z góry nadal bardzo lubię zjechać, ale jednak prawdziwą frajdę daje mi wjeżdżanie pod górę na dwóch kołach. Chyba jednak dobrze, że wybrałem motocykl.

Błażusiak preferuje snowboard © Brian Nevins

Mróz ci nie straszny?

Ja jestem zrobiony jeszcze na starych częściach. Wolę zimę białą, mroźną, taką, która nie pozostawia żadnych złudzeń. Najgorsza jest plucha – niby trochę zimno, ale nie za bardzo, więcej błota, niż śniegu itd. Nie, to takie coś mnie nie kręci. Lubię zimę prawdziwą, którą pamiętam z lat dzieciństwa. Do dziś, jak mam w Polsce więcej czasu zimą, zakładam biegówki i robię sobie trasę po znanych mi okolicach. Koło Nowego Targu jest bardzo malowniczy szlak.

Jeździłeś zimą na motocyklu?

W młodości permanentnie! Ale to raczej wynikało z tego, że byłem już na takim motocyklowym haju, że po prostu musiałem jeździć, niezależnie od pogody. Mróz, lód, czy śnieg nie mogły mnie zatrzymać. Jak pojechałem uczyć się do Krakowa, to jeździłem do szkoły codziennie motorem. Nawet po latach koleżanka mojego brata, Wojtka, która mieszkała na mojej trasie do szkoły, wspominała, że nie musiała ustawiać budzika, bo zawsze od tej samej porze przejeżdżałem pod jej oknem i budziłem ją (śmiech). Niezależnie od tego, czy była piękna pogoda, czy zaspy śniegu. Taki narkotyk, co poradzisz.

Gotland Hard Euro © Red Bull Content Pool

A ściganie?

Sport to zupełnie inna para kaloszy, a raczej nart. Tu już nie ma żartów. Zdarzało mi się ścigać w naprawdę ciężkich, zimowych warunkach. Nigdy nie zapomnę startu z 2018 roku. Mistrzostwa Świata Hard Enduro na Gotlandii. Szwedzi wpadli na pomysł, żeby zorganizować rundę na wyspie między Półwyspem Skandynawskim, a Zatoką Ryską. Super, to naprawdę świetna impreza, ale w pod koniec października?! Hard enduro w klasycznej, makabrycznej odsłonie. Minusowa temperatura, ogromne i zamarznięte kałuże. Ślisko, jak diabli, ale to nie byłoby jeszcze takie straszne. Najgorsze, że jak się mocno cisnęło, to przednie koło przebijało taflę i wpadało się w hektolitry lodowatej wody. A cisnąć trzeba było, nie ma innego wyjścia. Impreza, którą zapamiętam na zawsze.

Taddy Błażusiak © STV

Jak się rywalizuje w takich warunkach?

Początkowo jedziesz normalnie, jest adrenalina, odkręcasz, żeby być z przodu i nie dostawać tej lodowatej szpachli spod kół rywali. Ale nie ma siły, po kilku godzinach odczuwasz te warunki. Palce drętwieją totalnie, ręce się blokują, na przemoczonych ciuchach robi się warstewka lodu. Naprawdę trzeba mieć niemiłosierną krzepę i odporność psychiczną, żeby to ogarnąć.

Ogarnąłeś?

Tak. Byłem najlepszym nie-Szwedem (śmiech). Taka prawda, dla nich powinna być osobna klasyfikacja. Wszyscy wielcy zawodnicy, przyzwyczajeni do cieplejszych miejsc – Hiszpanie, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, przepadli. W TOP10 było dziewięciu Szwedów i ja, tuż za podium. Kosmos, do dziś się śmieję, jak patrzę na wyniki tych zawodów. Może ten mój Nowy Targ i zimny chów pomogły mi wykręcić taki wynik.