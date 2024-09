Taddy Błażusiak: „Ameryka odpada, ciągle liczę na Europę”

Tadeusz Błażusiak ma za sobą pierwsze starty na elektrycznym motocyklu Stark. Nadal nie wie, czy będzie mógł rywalizować w zbliżających się mistrzostwach świata FIM SuperEnduro, ale – jak zapewnia – szykuje się do rywalizacji na 100%. Opowiedział nam o przygotowaniach do sezonu i „drugiej młodości”.

Co słychać u Tadka Błażusiaka?

Po staremu, czyli… czuję się młodo (śmiech)! Trenuję, testuję i szykuję się ostro do sezonu. Mało startuję. Za mało, ale na to nie mam wpływu. Wiadomo, że chodzi o regulaminy dopuszczające (lub nie) do udziału w zawodach motocykle elektryczne. Ja robię swoje i nie oglądam się na nikogo. Będę przygotowany tak, jakbym miał normalnie startować w sezonie zimowym. Czy tak będzie – nie wiem. Czy będę gotowy, jeśli dostanę zgodę – na pewno.

Co jest zatem pewne na ten moment?

Wiem, że nie pojadę w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie nie wyrobią się z przygotowaniem odpowiednich regulacji Endurocrossu. Jeśli chodzi o Europę i SuperEnduro, dzieje się sporo i prace prowadzone są naprawdę intensywnie. Myślę, że w niedługim czasie poznamy ostateczne decyzje. Znamy kalendarz, sezon się zbliża i wszyscy mają świadomość, że nie można czekać do grudnia. Wierzę, że niedługo wszystko będzie jasne, że to raczej kwestia tygodni, a nie miesięcy. Ameryka zatem na pewno w tym sezonie odpada, ale liczę, że w Europie będę mógł się ścigać.

Nie przesiadłeś się na elektryka wczoraj. Takich jak ty przybywa. Czemu tak długo trwa dostosowanie odpowiednich regulacji?

Zależy, kogo zapytamy. Oczywiście mamy sytuację, jaką mamy, czyli przepychankę między Starkiem, a federacjami – międzynarodową FIM i amerykańską AMA. Ważniejsze jest, kto na tym cierpi. A cierpią kibice, którzy nie mogą zobaczyć w akcji zawodników. Może chcieliby dowiedzieć się, jak sobie poradzą, jak motocykle elektryczne spiszą się w stawce? Szkoda, że tak długo muszą czekać. To nie są jednak tematy, na które miałbym jakikolwiek wpływ. Ja czekać nie zamierzam. Pracuję normalnie i jeśli dostaniemy zielone światło – będę gotowy następnego dnia rano.

Billy Bolt i Taddy Błażusiak © Future7Media

A motocykl?

Jest gotowy na tyle, na ile może być gotowy sprzęt na tym etapie. Pamiętajmy, że wejście do motorsportu z zasady jest długotrwałym i mozolnym procesem. A tu mamy dodatkowo motocykl elektryczny, nową technologię, więc liczba czynników, które mogą wpłynąć na powodzenie, znacznie wzrasta. Biorąc pod uwagę, jak świeży jest to temat, uważam, że osiągnęliśmy naprawdę dużo w bardzo krótkim czasie. Oczywiście, to jest nadal wczesny etap tej przygody i czeka nas mnóstwo ciężkiej pracy, ale pierwsze rezultaty są obiecujące.

Zacznę od tego, że na razie te imprezy traktujemy treningowo. Każdy wyjazd na trasę to dla nas wielka lekcja i okazja do zebrania ważnych informacji. Chyba nie było dwóch kolejnych startów na takich samych ustawieniach. Sprawdzamy i testujemy, żeby mieć jak najwięcej danych. Ich analiza daje fajne wyniki i pozwala tworzyć pierwsze strategie – w którą stronę iść, jak reagować, jak czytać tor wiedząc, że mamy do czynienia z motocyklem elektrycznym. Na razie, na tym poziomie, to działa. O tym, że pracujemy właściwie, może świadczyć choćby czasówka na zawodach w Anglii. Wygrałem z całą czołówką światową, co pokazuje, że w tym sprzęcie jest potencjał.

Taddy Błażusiak © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Najbliższy cykl mistrzostw świata SuperEnduro dwukrotnie zawita do Polski. Chciałbyś wystąpić przed swoimi kibicami?

Bardzo! Dlatego liczę, że federacje się dogadają i będę mógł stanąć na starcie. Uwielbiam rywalizować w polskich halach, klimat tych imprez jest niepodrabialny. Zależy mi tym bardziej, że – jak mówiłem – motocykl fajnie się rozwija. To nie jest jeszcze sprzęt do seryjnego wygrywania, ale uważam, że może być konkurencyjny i mógłbym dać na nim kilka dobrych wyścigów. Na pewno nie jest to motor, który zamykałby stawkę. Szykuję się tak, jakbym miał ścigać się w grudniu w Łodzi. Moja część roboty na pewno będzie wykonana na 100%.

Czy twój plan treningowy zmienił się po przesiadce na motocykl elektryczny? Organizm daje radę?

Jest w porządku. Fizycznie czuję się bardzo mocny i jestem w stanie przyjmować pełne obciążenia. Sam jestem nawet trochę zaskoczony, bo obawiałem się, że wcześniej dopadnie mnie tzw. „drugie tąpnięcie”, co byłoby naturalne, ale jeszcze się bronię. Znam swój organizm i wiem, że nadal stać mnie na wiele. Mówiąc o „tąpnięciu” mam na myśli spadek formy warunkowany biologicznie. On musi przyjść i na to nie ma mocnych. Ok. „trzydziestki” orientujesz się, że z pełnej młodości przechodzisz w tzw. „drugą młodość”. Nadal można cisnąć, wiele rzeczy wychodzi wręcz lepiej, ale trzeba mieć świadomość, że to się dzieje i być przygotowanym. Przy odpowiednim zadbaniu o detale, ten drugi etap można naprawdę fantastycznie spożytkować.

Jak się do tego przygotować?

Ważne jest, by mieć świadomość, że to nastąpi i przyjąć to z pokorą. Nie da się wygrać z biologią. Ja stosunkowo szybko zainteresowałem się budową i możliwościami ludzkiego organizmu. Wiele dowiedziałem się, lecząc kolejne kontuzje – to był wymuszony i przyspieszony kurs fizjoterapii (śmiech). Szybko zacząłem troszczyć się o swoje ciało. Odpowiednio skomponowałem cykl treningowy, ale zadbałem też o odpowiedni odpoczynek. Na pewnym etapie regeneracja jest niemal równie ważna, co harowanie na motorze. Do tego oczywiście odpowiednia dieta i przemyślany kalendarz startowy. Okazało się, że kompleksowe przypilnowanie tych spraw pozwala zachować świetną formę.