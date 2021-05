Taddy przed MŚ Hard Enduro: „Po roku postu jestem głodny”.

Tadeusz Błażusiak , sześciokrotny mistrz świata SuperEnduro, zaczyna walkę o tytuł w Hard Enduro. Przed wyjazdem do Portugalii opowiedział nam o swojej formie, specyfice zawodów Extreme XL Lagares i 111 Racing - swojej autorskiej serii sprzętu motocyklowego.

Kiedy ostatnio leciałeś samolotem?

W marcu.

Całkiem niedawno…

W marcu ubiegłego roku! Wszystko to, co dzieje się na świecie i tak bardzo wpływa na nasze życie, traktuję naprawdę serio. Właściwie nie ruszamy się z domu, ograniczamy kontakty i bardzo dbamy o siebie. Treningi, testy i dom – chyba pierwszy raz funkcjonuję w ten sposób (śmiech). Nie jestem jednak z tych, którzy narzekają i nie obrażam się na rzeczy, na które nie mam wpływu. Obostrzeń i ograniczeń jest oczywiście sporo, ale z drugiej strony, dzięki temu, że miałem tak wiele czasu, mogłem zrealizować pomysły, na które nigdy go nie miałem.

Do tego wrócimy. A czym różni się Tadek Błażusiak 2021 od modelu ubiegłorocznego?

Hmmm… na pewno jest rok starszy.

I mądrzejszy!

O tak, zdecydowanie (śmiech)! Tak serio, to chyba jestem zdrowszy. Po wielu latach zaleczania ramienia, w końcu zrobiłem wszystko, by porządnie je wyleczyć i wierzę, że nie będzie mi już sprawiać kłopotów. Fizycznie jestem dobrze przygotowany. Sporo zmieniło się w otoczeniu – nowy motocykl, nowe ubrania. Wszystko to sprawia, że nie mogę doczekać się sezonu.

Cykl mistrzostw świata FIM Hard Enduro otworzą zawody Extreme XL Lagares, już w najbliższy weekend. Jaki to jest wyścig i kto tam wygrywa?

W ostatnich latach ogromną rolę odgrywały tam opony, których używali zawodnicy. O dobry wynik mogli walczyć ci, którzy jechali na oponach Michelin. Dlatego husqvarna i sherco królowały. Teraz, z tego co wiem, wszyscy czołowi zawodnicy wybiorą tę samą gumę i pod tym kątem będziemy mieli równe szanse.

A sam wyścig?

W tym roku będzie tylko jedno, 90-kilometrowe okrążenie. Taki dystans sprawia, że trzeba będzie cisnąć od startu do mety. Mi taki układ bardzo pasuje. Trasa to kombinacja sekcji hard enduro z szybkim cross-country. Dużo odcinków po lesie i w górach. Najtrudniejsze są potoki, które w okolicach Lagares są diabelnie śliskie. Jeśli pada, padało wcześniej, albo w ogóle w korytach jest jakaś woda, to te sekcje momentalnie robią się śliskie, jak lód. Technicznie nie są jakieś szczególnie ciężkie, ale mogą sprawić naprawdę sporo kłopotów.

Czy ta impreza ma już określony status w świecie hard enduro, cieszy się renomą, czy Portugalczycy interesują się zawodami?

Bardzo! Przez lata rozgrywaliśmy prolog na ulicach Porto i tę część oglądało na żywo kilkadziesiąt tysięcy zajaranych kibiców. Widać było, że event trafia na podatny grunt. W tym sezonie, z oczywistych względów, tej miejskiej części zabraknie, ale fani na pewno będą się gdzieś kręcić i śledzić wyniki. Impreza rozgrywana jest od ponad dziesięciu lat, więc zdążyła już okrzepnąć i zagościć na stałe w świadomości środowiska hard enduro.

Skoro na razie nie latasz, to jak zamierzasz dotrzeć do Portugalii?

Kamperem! Już od dłuższego czasu podróżuję na zawody w ten sposób i patent bardzo mi odpowiada. Kiedy baza jest daleko od większego miasta, nie muszę tłuc się do hotelu wiele kilometrów, oszczędzam czas i energię. A w aucie mam wszystko, czego potrzeba, by wypocząć i zregenerować siły.

Taddy, czy taki zawodnik, jak ty, powiedzmy delikatnie – nie wypominając ci wieku – po trzydziestce…

Oj, oj, oj, przed czterdziestką już!

Zostanę przy określeniu „po trzydziestce”. Czy taki facet czuje głód rywalizacji, szczerze ciągnie go w kamienie i doły?

Teraz tak. Z podekscytowaniem czekam na początek sezonu. Ja w ogóle bardzo lubię inauguracje. Najważniejsze są pierwsze i ostatnie zawody sezonu (śmiech). Zawsze mam głód ścigania, a w tym roku jest on szczególny. W analogicznym okresie 2020 było trochę inaczej i mając w perspektywie przystąpienie do cyklu WESS z marszu, po SuperEnduro i mistrzostwach Ameryki, czując obciążenie i wyczerpanie, ta tęsknota za motocyklem była na pewno trochę mniejsza. Po roku postu znów jestem głodny. I gotowy.

I ubrany.

Dokładnie! Jak już powiedziałem, myśl o stworzeniu własnej serii ciuchów motocyklowych towarzyszyła mi od kilku lat . Teraz przyszedł czas na realizację. Wiecznie jeździł nie będę, a zależy mi na tym, by w swoim sprzęcie pokazać się w zawodach najwyższej rangi, walczyć o tytuł, stawać na podium. Do tego doszło wymuszone spędzanie czasu w domu, a że siedzieć bezczynnie nie potrafię, wziąłem się za wprowadzenie marzeń w rzeczywistość. No i mamy „111 Racing”. Jestem naprawdę zajarany i dumny z tego projektu, to moje dziecko.

W co będziesz ubierał motocyklową brać?

Będzie tego sporo. Zacząłem od wypuszczenia serii „111.1”. To jest model premium, dla zawodowców, full performance. Ubrania są bardzo lekkie, sztywne z tyłu, żeby dobrze czuć fotel, ze specjalnie dobranymi szwami itd. Wkrótce zaprezentuję linie „111.2” dla motocyklistów średniozaawansowanych oraz „111.3” dla amatorów.

W jakiej kolorystyce będą utrzymane twoje produkty?

Wszystkie kolory muszę zatwierdzać z zespołem fabrycznym. Na razie uzgodniłem kolorystykę trzech modeli i myślę, że prezentują się naprawdę fajnie. Pierwszy zestaw jest oczywiście biało-czerwony i w nim wystąpię. Drugi będzie czerwono-czarny, a trzeci biało-czarny. To nie są wydumane kolory z kosmosu. Raczej klasyczne, ale taki właśnie był zamysł. Nie brakuje szarości, kilka kolorów jest przełamanych. Generalnie z designu i ostatecznego wyglądu jestem mega zadowolony.

Polscy kibice będą mogli zobaczyć pełną gamę podczas krajowej rundy mistrzostw świata?

Mało tego! Na polską rundę szykuję specjalną edycję. Szczegółów jeszcze nie zdradzę, ale na pewno przygotuję coś specjalnego dla polskich zawodników i kibiców. Mam wielką nadzieję, że świat wróci już do normalności i zawody w Dąbrowie Górniczej będą świetną okazją do spotkania, bo brakuje mi już kontaktu z polskimi kibicami . Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie się działo!

Jak duży miałeś wpływ na ostateczny wygląd kolekcji? Przy jakich etapach byłeś obecny?

Przy wszystkich! To mój projekt od A do Z. Od pomysłu, generalnych koncepcji, ostatecznego designu, przez wybór nici i technologii szycia, ulokowanie i rozmiar protektorów, aż do szczegółowych poprawek kolorystyki. Sam nie podejrzewałem się o takie rzeczy, bo musiałem dogłębnie poznać wiele zagadnień, którymi nigdy się nie interesowałem ale prawda jest taka, że decydowałem o wszystkim. Miałem wpływ na każdy centymetr tego produktu. Dlatego powiedziałem, że to jest moje dziecko, z którego jestem dumny.