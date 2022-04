Teraz wszystko kręci się wokół rodziny. To jest absolutny priorytet. Chcę stworzyć swoim najbliższym jak najlepsze otoczenie. To jest trochę mieszanka różnych emocji – ogromnie cieszę się, że jest z nami Ben, myślę, jak się nim zaopiekować, podzielić obowiązkami z Asią itp. Ale też zastanawiam się… jaki będzie, na kogo wyrośnie? To samo dotyczy oczywiście naszego pierwszego syna, Maxa. Ciekaw jestem, jak będą dojrzewać, jak będą wyglądać ich relacje. Sam mam brata Wojtka i wiem, że warto dbać o takie sprawy. Asi i mi bardzo zależy na tym, by dorastali w jak najlepszych warunkach, by mieli pasję i odwagę, by dostrzegali innych. Najważniejsze, żeby byli po prostu dobrymi i fajnymi ludźmi.

Jest już dużo lepiej. W ubiegłym tygodniu lekarze wyciągnęli mi z ręki wszystkie druty i śruby, od razu zacząłem też rehabilitację. Do tego cały czas ostro pilnuję ogólnej kondycji, by przez jeden uraz nie zaniedbać całego organizmu. Muszę się przyłożyć i zadbać o to, by wzmocnić ten nadgarstek, bo wiem, że taka kontuzja jest dość wredna i może długo się leczyć. Ale mam plan na przyspieszenie tego procesu.

Przyznam, że przypadek był dość ostry. Największy problem stanowił czas. Złamane kości spowodowały ucisk nerwu pośrodkowego, który biegnie wzdłuż nadgarstka od spodu. Lekarze, do których trafiłem prosto z tych pechowych zawodów w Riesa, bardzo szybko uświadomili mi, że sytuacja jest dość poważna. Drętwiały mi trzy palce i bali się, że jeśli nie pójdę od razu na stół operacyjny, mogę stracić w nich czucie. Decyzja była więc oczywista i poddałem się zabiegowi jeszcze w Niemczech. Do tego nerwu doszło jeszcze oczywiście zespolenie złamanych kości śrubami i drutami. A złamane kości spowodowały z kolei dodatkowo uszkodzenie więzadeł, więc one także wymagały ingerencji…

. Do tego czasu ręka na pewno będzie sprawna i wszystko zależy od siły. Jeśli będzie moc, to zechcę wystartować w pełnej imprezie, a gdyby coś nie grało do końca, to pojadę prolog. Zależy mi oczywiście na pełnej stawce, dlatego tak ważne są te wszystkie zabiegi wzmacniające, o których wspomniałem. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, będę chciał się w pełni skoncentrować na sezonie halowym i to nawet w mocniejszym wymiarze. Wierzę, że negocjacje pójdą w dobrym kierunku i wystartuję ponownie w USA. A potem SuperEnduro, szybko zleci (śmiech).