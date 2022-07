Taddy Błazusiak wraca po kontuzji: "Teraz Romaniacs, później Endurocross!"

Teraz, po czterech miesiącach intensywnej rehabilitacji wraca na start! Co prawda ominęły go już cztery rundy

Mam nadzieje, że nie (śmiech), ale pewnie tak patrząc na to jak wygląda nasze życie. W domu praktycznie wszystko kręci się wokół motocykli, więc ciężko będzie go od tego odwieść. Dlatego na wszelki wypadek zostawiam motocykle po Maksie i będą czekały na Bena.

Od początku było wiadomo, że będę chciał wrócić jak najszybciej do ścigania, żeby robić swoją robotę i wywiązywać się ze zobowiązań wobec sponsorów. Myślałem, że uda się wrócić już na Red Bull Abestone, ale ręka jeszcze nie była gotowa na całe zawody. Mój powrót podyktowany był szybkością powrotu ręki do wystarczającej sprawności. Miałem więcej czasu, żeby spędzać go z rodziną, ale teraz trzeba wracać już do pracy.

Jadąc na Erzberg chciałem pokazać, że z ręką nie jest tak źle, że to nie jest koniec kariery. To jest sezon z moim nowym kontraktem, więc trzeba się było pokazać. Myślę, że to pokazałem dojeżdżając 3 sekundy za Billym i chyba 10 sekund za zwycięzcą, więc Przez cały czas utrzymywałem formę fizyczną i już drugiego dnia po operacji byłem już na treningu, także pod tym względem. Brak startów powoduje

Pewnie tak, ale taki jest kalendarz i trzeba jechać swoje. Myślę, że ręka jest gotowa i "obleci" całe zawody. Na pewno będzie trzeba powalczyć z opuchlizną i bólem, ale w końcu nie pierwszy raz (śmiech). Jeżeli ręka będzie w stanie trzymać się kierownicy całe sześć dni to będziemy z walczyć z przodu, ale może też zdarzyć się tak, że nie będzie dawała rady to będzie trzeba troszeczkę odpuszczać i szykować bazę na kolejne zawody.

Romaniacs to zawody bardzo złożone i bardzo trudne. Trzeba je dobrze rozegrać pod względem jedzenia i picia. Trzeba uważać, żeby nie popełnić błędu, bo można się odwodnić. To są bardzo trudne zawody, które trzeba rozgrać nie tylko pod względem sportowym, czyli samej jazdy, ale też z całym przygotowaniem motocykla, doborem opon. Sprawdza mocno umiejętności organizacyjne teamu i zawodnika.

Ja się nie nadaję do kuchni, także zostawiam to innym (śmiech).

