Taddy Błażusiak: "Wolę skupić się na jednej dyscyplinie!"

Taddy Błażusiak nie tylko wrócił do ścigania się w AMA Endurocrossie, ale ostatnio zdradził nam, że całkowicie przerzuca się tylko na rywalizację na hali, nie skupiając się już na Hard Enduro. Wygrana podczas inauguracyjnej rundy w Salt Lake City pokazała, że może to być świetna decyzja. Zapraszamy do naszej rozmowy z 5-krotnym mistrzem Ameryki w drodze po szósty tytuł za wielką wodą.

Taddy Błażusiak © Przemek Kita

Jakie to uczucie wrócić na swoje miejsce - czyli na najwyższy stopień podium?

Cieszę się bardzo ze zwycięstwa. Ostatnie dwa lata były bardzo zwariowane - cały czas męczyła mnie jakaś kontuzja. Z jednego ramienia, w pęknięty nadgarstek, w drugie ramię i złamany nadgarstek. Tak naprawdę zrobiłem całą górę - lewe ramię, lewy nadgarstek, prawe ramię i prawy nadgarstek. Oczywiście najgorzej było z prawym nadgarstkiem, ale to były długie dwa lata cały czas z jakimiś kontuzjami. Bardzo się więc cieszę, że pokazałem, że prędkość nadal jest, i że ciągle mogę wygrywać. Oczywiście halowe enduro to moja dyscyplina, w której czuje się najlepiej. Jestem bardzo zadowolony, ja i team i ciśniemy dalej.

Pokazujesz, że PESEL nie ma znaczenia. Nie czujesz jeszcze zmęczenia materiału?

Na pewno odczuwa się wolniejszą regenerację. Musiałem trochę pozmieniać trening i przystosować go do sygnałów, które daje mi organizm. Stąd też padła decyzja, żeby jeździć tylko na hali, bo dwie dyscypliny to teraz dla mnie za dużo. Zmiana motocykli, ustawień i przestawienie się zajmuje mi za dużo czasu i wolę się skupić na jednej rzeczy, którą mogę robić przez kilka dobrych lat i być tak konkurencyjnym, jakbym tego chciał. Napewno PESEL nie ułatwia tego zadania w naszej branży, ale trzeba wykorzystywać doświadczenie. Jak pokazałem chociażby w Salt Lake City , nadal mogę wygrywać. Wiadomo, że lepiej byłoby mieć 25 lat, ale ja już miałem 25 lat, więc teraz ciśniemy z tym, co mamy (śmiech).

Taddy Błażusiak © Przemek Kita

Pamiętam, jak przed rundą SuperEnduro na Węgrzech w tym roku Haaker narzekał na wiek, podobnie zresztą jak i Webb, a Ty mając więcej wiosen na karku pokazujesz, że świeżość nie zależy od rocznika, a od przygotowania.

W bardzo dużej części zależy to od mądrego i dobrego treningu. A jest on tym ważniejszy, im więcej lat na karku. Sam wiek, czy to, że Webb ma 35 a ja 39 lat, to nie ma aż takiej dużej różnicy. Różnicę robi to, jaki stosujesz trening. Trzeba wiedzieć, co można, a czego nie można. To jest bardzo trudna sztuka, bo trzeba znać bardzo dobrze siebie i mieć ogromną wiedzę w zakresie samych treningów. Przy mądrym trenowaniu karierę można wydłużyć o kilka dobrych sezonów, co staram się pokazywać.

Od GP Riesy SuperEnduro 2020 nie stałeś na najwyższym stopniu podium i widać było podczas każdego startu od tamtej pory, że tęskniłeś za swoim miejscem. A jak ze startami w USA? Też tęskniłeś?

Z wiekiem i biegiem kariery bardziej docenia się niektóre rzeczy. Dawniej musiałem dosłownie biec między Mistrzostwami Świata a Mistrzostwami Stanów, czy Hard Enduro, to nie miałem czasu, żeby mieć przyjemność z prostych rzeczy. Teraz wracam do USA, jestem w Carlsbardzie i w przerwie między ciężkimi treningami popijam sobie kawkę w knajpie z widokiem na ocean, to bardzo to doceniam. Oczywiście, że brakowało mi startów w Ameryce. Cieszę się, że jesteśmy tuta znowu, i że nadal mogę być konkurencyjny. Założenie jest oczywiście takie, żeby wygrywać, ale stawka w Endurocrossie jest w tym roku piekielnie mocna. Będę się starał być cały czas z przodu i walczyć o mistrzostwo do samego końca. Bo to jest najważniejsze - żeby nie stracić dużo punktów.

Stawka jest najmocniejsza w historii Endurocrossu, ale oprócz znanych już na całym świecie nazwisk pojawia się coraz więcej młodych Amerykanów skupionych właśnie na halowym enduro. Jak oceniasz rozwój dyscypliny, którą notabene właśnie Ty rozwijałeś i mocno się przyczyniłeś do jej promocji również w USA?

Widać, że młodzi zawodnicy są coraz lepsi, jest kilku, którzy koncentrują się na samym Endurocrossie, inni dodatkowo na Hard Enduro. Bardzo fajnie, że stworzyliśmy coś takiego, co świetnie działa.

Pierwsza runda nie była wyprzedana, bo w ostatniej chwili została zmieniona data i przez to straciliśmy trochę widzów, ale myślę, że to były bardzo fajne zawody. Poziom sportowy był bardzo wysoki i byli praktycznie wszyscy oprócz Billego, który jeszcze leczy kontuzję.

Endurocross zawsze kojarzył mi się z dużymi skokami i widowiskowymi przeszkodami, a w Salt Lake City dostaliśmy bardzo ciasny, techniczny tor.

Z tego co wiem, to organizator chce zachęcić zawodników, którzy jeżdżą na motocyklach dwusuwowych i sprawić, żeby endurocross był bardziej dostępny dla większej liczby osób. Jak skoki były bardzo duże, to większość osób bała się w ogóle na ten tor wjeżdżać i nawet nie myślała o startach. Teraz bezpieczniejsze trasy mają przyciągać więcej zawodników. Nie wiem, czy jest to dobry kierunek i pewnie dopiero okaże się to po zakończeniu aktualnego sezonu. Po raz pierwszy od kilku lat mieliśmy na podium dwusuwa, więc chyba plan udaje się realizować. Do tej pory, od 15 lat zawsze była jedna osoba, która budowała trasy, a w tym roku jest nowy budowniczy. Chcą trochę zmienić kierunek, chcą się trochę otworzyć. Jak dla mnie wszystkie tory są okej. Ja lubię skakać, ale najważniejsze, żeby było dużo zawodników i pełne trybuny.

A Ty co wolisz? Widowiskowy Endurocross czy techniczne SuperEnduro?

Nie będę wybierał, bo uwielbiam i jedną i drugą odmianę. Osobiście troszeczkę lepiej odnajduję się na szybszych i bardziej skakanych torach z tym, że techniczne też mi odpowiadają. Co jest, to jadę - najważniejsze, żeby były wspólne starty z maszyny i wyścigi 3x10 minut.

Format i punktacja w Mistrzostwach Świata SuperEnduro, a w AMA Endurocrossie również się różni, bo w Stanach punkty dostaje się za całą rundę, a w MŚ punktowany jest każdy wyścig oddzielnie. Które zasady bardziej Ci pasują?

W SuperEnduro trzeba bardziej uważać na każdy wyścig, co sprawia, że sezon jest trochę bardziej interesujący, bo można więcej stracić, ale każdy format ma swoje uroki. Podoba mi się, że te serie tak mocno różnią się od siebie, mimo podobnej idei.

Podczas naszej ostatniej rozmowy przed startem AMA Endurocrossu nie wiedziałeś jeszcze jakim motocyklem wystartujesz. Wybór padł na nowy, czy sprawdzony już motocykl?

Jeździmy cały czas na motocyklu 2022 - tym, którym startowałem w sezonie SuperEnduro i najprawdopodobniej zostanę na nim również na kolejną zimę, bo po zakończeniu Endurocrossu mamy tylko 2 tygodnie do startu w Krakowie. Później są święta i cały świat stoi, a później ścigamy się już do marca. Także raczej zostaniemy już na nim do końca sezonu SuperEnduro 2023, co mi osobiście bardzo pasuje. Mamy już super ustawienia i nie chciałbym zmieniać motocykla w połowie sezonu, nawet jeżeli nowa maszyna ma ogromny potencjał. Zawsze kilka miesięcy zajmuje znalezienie złotego środka.

Wyścigi, wyścigami, a jak wygląda kwestia testowania motocykla? Do USA nie poleciał Twój mechanik Lucas i działasz tam tylko z amerykańską ekipą. Jak Ci się z nimi współpracuje i jak wyglądają przygotowania do kolejnych wyścigów?

Szkoda oczywiści, że Lucas musiał zostać w domu, ale ekipa GasGas USA robi świetną robotę. Bardzo szybko znaleźliśmy ustawienia motocykla podczas treningów i dostosowaliśmy go do wyścigów, przez co mogłem walczyć o wygraną od samego początku. Przy centrum mamy dwa tory treningowe, więc testy odbywają się bardzo szybko i sprawnie, jeżeli potrzebujemy jakiś zmian w zawieszeniu, czy silniku. Teraz już jesteśmy gotowi na drugą rundę w Redmond, a po powrocie od razu zabieramy się za testy silnika na Denver, które jest na dosyć sporej wysokości. Postaramy się tak przygotować maszynę, aby stracić jak najmniej mocy.

W takim razie już trzymamy kciuki za kolejne starty!