Taddy ukończył zmagania na siódmym miejscu, mimo że zespół postanowił zmienić baterię w trakcie wyścigu, a konstrukcja motocykla nie jest przystosowana do szybkiej wymiany ogniwa. Strategia zakładała jeszcze jedno "tankowanie", ale na trzy okrążenia do końca zespół zdecydował się spróbować dojechać bez dodatkowej wymiany. Wymagało to jednak od Błażusiaka zwolnienia tempa, aby zwiększyć żywotność baterii.

