Gwiazda Błażusiaka już nigdy nie przestanie błyszczeć!

Tadeusz Błażusiak był niedawno jednym z bohaterów wyjątkowej ceremonii. Najbardziej utytułowany polski motocyklista w historii odsłonił swoją gwiazdę w słynnej Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Zrobił to w doborowym towarzystwie, bo razem z nim do nadmorskiej galerii sław zostali wprowadzeni mistrzowie olimpijscy – zapaśnik Paweł Nastula i tyczkarz Władysław Kozakiewicz – oraz mistrzowie sztuk walki, bokser Przemysław Saleta i kickbokser Marek Piotrowski.

Tadeusza Błażusiaka zobaczysz na żywo w Wyścigu Legend, podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale - więcej o wydarzeniu

Taddy ze swoją gwiazdą © Wojciech Błażusiak

„To na pewno bardzo miłe wyróżnienie i zaszczyt, że mogłem odsłaniać swoją gwiazdę, a do tego wśród tak znakomitych i utytułowanych sportowców. Sama uroczystość miała naprawdę godną oprawę i stała na światowym poziomie. Najpierw odbyła się oficjalna konferencja prasowa. Każdy z nas został przedstawiony i scharakteryzowany, potem na głównej scenie mieliśmy szansę opowiedzieć o swoich dyscyplinach, a po odsłonięciu gwiazd był czas na zdjęcia, autografy i wywiady. Bardzo sympatyczna i pełna pozytywnego klimatu impreza” – mówi Błażusiak.

Błażusiak jest czwartym przedstawicielem motosportu (a drugim motocyklistą) wyróżnionym we Władysławowie. Wcześniej pojawiły się tam gwiazdy Tomasza Golloba, Sobiesława Zasady i Rafała Sonika. Taddy pracował na swoją przez ponad dwie dekady. W tym czasie wywalczył mistrzostwo Europy w trialu, 6 tytułów mistrza świata SuperEnduro, 5 tytułów mistrza Ameryki w Endurocrossie, 4 złote medale X-Games i 5 kolejnych zwycięstw w ErzbergRodeo.

„Cieszę się, że motosport został dostrzeżony i doceniony. To ciężki kawałek chleba, w którym poza talentem, odwagą, determinacją i charakterem, piekielnie ważne są finanse, a i tak sprzęt może czasem spłatać figla i pokrzyżować plany. Mnóstwo czynników składa się na sukces w dyscyplinach motosportu, dlatego tym bardziej warto doceniać tych, którzy osiągnęli znaczące wyniki. Chcę być ambasadorem motosportu w Polsce i zawsze robiłem to z dumą. Jestem pewien, że trzeba chwalić się w świecie naszymi osiągnięciami i szukać młodych, którzy w przyszłości dadzą nam radość. Warto też uświadamiać samych Polaków, że mamy wartościowych zawodników, a nasz kraj nie jest motorową pustynią” – deklaruje polski mistrz offroadu.

Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie to jedyne takie miejsce w kraju. Pierwsze gwiazdy odsłonięto ćwierć wieku temu. Uhonorowani są na niej najwięksi i najbardziej utytułowani polscy sportowcy i trenerzy w historii, m.in. Janusz Kusociński, Irena Szewińska, Feliks Stamm, Jerzy Kulej, czy Kazimierz Deyna. Teraz do tego wyjątkowego gremium dołączył Błażusiak. Jak zaznacza, gdyby sam był w kapitule przyznającej kolejne odznaczenia, wybrałby kolegów z motosportu.

Taddy Błażusiak © Future7Media / KTM

„Bez wątpienia uhonorowałbym Bartosza Zmarzlika. Jest niesamowity. Wybitne umiejętności łączy z odpowiednią psychiką i pokorą. No i, przede wszystkim, jest wielokrotnym mistrzem świata. Dla mnie to jest najlepszy wyznacznik klasy sportowej. Jeśli ktoś regularnie mierzy się z najlepszymi, pokonuje ich i sięga po złote medale – zasługuje na wielki szacunek. Doceniłbym też Roberta Kubicę. Jego kariera to gotowy scenariusz na porządny film. Robert wprowadził Polskę w świat wcześniej dla nas niedostępny, jest absolutnym pionierem. Jestem pewien, że otworzył komuś drzwi – jeszcze nie wiemy komu, ale ten ktoś już się pewnie urodził, ma pasję i ciężko trenuje. Kiedyś zaistnieje i powie, że zainspirował go Robert Kubica” – kończy Taddy.

Już niedługo, w drugi weekend września, Tadeusz Błażusiak zmierzy się z legendami motosportu na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Wyścigu Legend, podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale , będzie rywalizował m.in. z Carlosem Sainzem, Davidem Coulthardem i Adamem Małyszem.