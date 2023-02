Błażusiak: Jak jest czas, to warto rehabilitować. Jak nie ma, trzeba kleić

To facet, którego raczej nie poznajesz w kawiarni, czy na spacerze. Trafiasz do niego, kiedy potrzebujesz pomocy – złamałeś nogę, oderwałeś kawałek palca, albo odpadła ci ręka. Wpadasz wtedy do niego, mówisz, że musisz być zdrowy i nie masz zbyt wiele czasu, a on… odpowiada, że rozumie i może ci pomóc (śmiech). Wyjątkowa postać. Poznaliśmy się wiele lat temu, przy okazji jakiegoś urazu, ale blisko współpracujemy odkąd pierwszy raz rozwaliłem ramię. Od razu wiadomo było, że nie jest dobrze. Zabrali mnie prosto z toru, do jego domu! Pamiętam, że to była niedziela. Ja, z tą urwaną łapą, siedziałem po jednej stronie kanapy, a po drugiej, ze złamaną ręką, wyścigowy mistrz świata Toni Elias, który wtedy jeździł w Moto2. Ktoś pstryknął fotkę, bo scena była doprawdy niecodzienna (śmiech). Dwóch obolałych, w niedzielę, w domu doktora, z nadzieją na pomoc.

Z autopsji. Kiedy kilka lat temu oderwałem sobie kawałek kciuka na treningu, pierwszy telefon wykonałem właśnie do niego. Akurat był w Dubaju, na jakiejś konferencji medycznej. Kazał zabrać wszystkie części palca i jechać prosto do kliniki w Barcelonie. W czasie, kiedy ja się zbierałem, on z Dubaju załatwił wszystko – od błyskawicznej diagnostyki, przez miejsce na sali operacyjnej, aż po najlepszych specjalistów, którzy przeprowadzili zabieg. Gość zrobił to w pół godziny, przez telefon! Kiedy dotarłem do szpitala, miałem wrażenie, jakby wszyscy szykowali się na moją wizytę od miesiąca.

