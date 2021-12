Taddy: Teoretycznie w sporcie nie ma czegoś takiego, jak pech. Teoretycznie

Zawsze walczył, jak lew, ale w sobotę przeszedł samego siebie w definiowaniu na nowo ambicji, charakteru, determinacji i nieustępliwości. Kiedy wydawało się, że kolejne podniesienie się z toru, powrót do walki i odrobienie strat są po ludzku niemożliwe – on… robił to za każdym razem. Tadeusz Błażusiak zajął w łódzkim finale 5. miejsce. Ale wolą walki wygrał serca i umysły trybun . Zapraszamy na najświeższy wywiad z sześciokrotnym mistrzem świata.

Co tak na serio myślisz o inauguracyjnej rundzie sezonu SuperEnduro?

Kurczę, to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie… Dużo tematów, dużo myśli w głowie, mieszanka różnych emocji.

Która dominowała tuż po zawodach?

Ta, że szkoda punktów. No, szkoda, co tu kryć, nie ma sensu czarować rzeczywistości. Żal jest tym większy, że mnóstwo czynników zagrało świetnie, w tym te najważniejsze. Speed był mega – miałem taką szybkość na torze, jakiej nie było już dawno. Odkręcałem gaz i żarło z miejsca. Fitness też na medal. Czułem się świetnie i wiem, że przygotowania pod kątem fizycznym były zaplanowane i zrealizowane idealnie.

Taddy zapewnia, że był speed i fitness © Lukas Nazdraczew/Sport UP

To czego zabrakło?

Punktów. Popełniłem wiele błędów. Zbyt wiele… Dodatkowo – jeśli ja ich nie popełniałem, to popełniał je za mnie ktoś inny. Naprawdę dziwnie się to wszystko układało, no i efekt finalny jest taki, a nie inny…

Los, pech, przypadek?

No właśnie, co to było…? Pierwszy raz jestem chyba bezradny, nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie. Nie powinno się w ogóle używać takich słów w kontekście rywalizacji sportowej. Sam wiele razy podkreślałem, że w sporcie nie ma fartu, czy niefartu. Każdy jest kowalem własnego losu, a to co dzieje się na torze, jest po prostu wynikiem wielu zmiennych. Teoretycznie więc tego pecha nie ma, ale… Sam nie wiem, jak to wytłumaczyć logicznie? Powtarzam – cały czas trafiałem w dziwne tarapaty. Drugi wyścig to były moje decyzje i moje błędy. Ale w pierwszym i trzecim to naprawdę jakieś fatum. Ja starałem się jechać swoje, a inni ciągle przewracali się na mnie, przejeżdżali po mnie, albo odbijali się ode mnie. Jakbym był jakimś jedynym masztem w szczerym polu, który przyciąga każdy piorun w okolicy. Masakra. Jak w ostatnim wyścigu runąłem na glebę staranowany przez kogoś z tyłu, to… myślałem, że to się po prostu nie dzieje!

W Łodzi kotłowało się często © Lukas Nazdraczew/Sport UP

Jesteś cały?

Najbardziej obawiałem się o prawą dłoń. Na pierwszym zakręcie 3. wyścigu ktoś spowodował straszny karambol. Nawet nie wiem, kto to był. Grzmotnąłem mocno o tor, a kierownicą przygwoździłem do niego prawą rękę. Leżałem tam długo i traciłem kolejne sekundy, ale jakoś udało mi się wstać i ruszyć w pogoń. Ręka bolała przez cały wyścig. Zmartwiło mnie to, że po wzięciu środków przeciwbólowych dolegliwość nie przeszła. Znam to z doświadczenia. Jak boli mimo prochów, to nie jest wesoło. Na szczęście następnego dnia było o wiele lepiej i jakiejś wielkiej afery nie ma. Reszta jest w porządku. Poobijany, ponaciągany, ale cały – to najważniejsze.

Skąd tyle zamieszania i upadków? W klasie Prestige trzy starty i trzy razy domino w pierwszym zakręcie…

Nie chcę zgadywać. Faktycznie, było tego mnóstwo, szczególnie tuż po starcie. Prosta startowa był skrajnie krótka, a potem od razu trzeba było skręcić ostro w prawo i niemal zawrócić. Dla wielu zawodników brakowało tam miejsca, ale to nie jest żadne tłumaczenie. Ci, co najlepiej startowali, byli z przodu i pewnie nie narzekają. Może przez tę długą przerwę wszyscy tak się zgrzali i napalili na ten występ, że zamykali oczy i walili przed siebie (śmiech)?

Ostry zakręt tuż po starcie © Lukas Nazdraczew/ Sport UP

Wspomniałeś, że czułeś szybkość – jak myślisz, skąd to wynikało?

Z wielu czynników. Miałem świetnie przygotowany motocykl, doskonale dopasowany do toru. Sama nawierzchnia i nitka toru umożliwiały rozpędzanie się. No i ja sam czułem, że mogę jechać naprawdę szybko. Jak wszystko było dobrze i utrzymywałem się na dwóch kołach, to naprawdę wyglądało to obiecująco. Nawijałem gaz, obierałem dobre ścieżki i wyprzedzałem po kilku rywali na okrążeniu. W ostatnim wyścigu dogoniłem Coltona Haakera, minąłem go i odjechałem na kilka dobrych sekund. To pokazuje, że ta szybkość była. Dlatego, jak wspomniałem, żałuję, że tak się wszystko poukładało, bo podium na pewno było w zasięgu, a sądzę, że i o wygraną mógłbym powalczyć. Cóż, taki jest ten sport. Naprawiam dłoń, podleczę ramię, wracam do treningów i ogień. Na szczęście do kolejnej rundy mamy sześć tygodni.

Największej radości polskim kibicom dostarczył tym razem Dominik Olszowy. Spodziewałeś się, że może tak zdominować rywalizację wśród juniorów?

Spodziewałem się, bo widzę go regularnie na treningach. Dominik przeszedł dużą metamorfozę, jeździ szybciej, a jednocześnie pewniej, co świadczy o tym, że idzie w dobrym kierunku. Najważniejsze jednak jest to, że całkowicie poświęcił się temu, co robi. Przeniósł się z rodziną do Hiszpanii i tam codziennie trenuje. Nie ma innej drogi do sukcesu, niż bardzo ciężka praca i ważne, że on to zrozumiał. Prędzej, czy później, on będzie mistrzem świata juniorów. Fajnie, gdyby dokonał tego już teraz, bo czas się brać za ściganie w klasie Pretsige.

Jak byś opisał waszą relację? Jesteś jego trenerem, mentorem, starszym kolegą?

Miło było słyszeć podziękowania Dominika skierowane w moją stronę, ale nie przeceniałbym swojej roli. Na początku tej naszej bliższej współpracy pogadaliśmy szczerze i postawiliśmy kilka spraw jasno. Ja powiedziałem, że może ze mną trenować, może realizować przy mnie różne programy i ma u mnie po prostu otwarte drzwi. Zastrzegłem też, że nie biorę na siebie roli trenera, nawet na pół etatu (śmiech). Ja mam wciąż swoje cele do zrealizowania każdego dnia i temu muszę poświęcać się w 100%. Oczywiście, jeśli Dominik ma jakieś pytanie, to zawsze chętnie odpowiem, podpowiem, jak wykonywać dane zadanie, jak zaplanować pewne struktury treningowe. Może na mnie liczyć. Najważniejsze jest to, że on sam bardzo chce pracować i gotów jest na poświęcenia. Dzięki temu nasza współpraca układa się bezkolizyjnie.