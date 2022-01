Taktyka w Formule 1: Jak bronić swojej pozycji?

Kiedy wszystko zależy od kierowcy

Zaczniemy od omówienia czasów przed wprowadzeniem systemu DRS, czyli przed sezonem 2011. Obecnie poniższy opis jest aktualny na pierwszych dwóch okrążeniach wyścigu oraz wtedy, kiedy dyrekcja zawodów zabroni korzystania z ruchomego tylnego skrzydła. Jeśli bolidy są mniej-więcej porównywalne i żaden z zawodników nie ma znaczącej przewagi pod względem tempa, pojedynek może trwać naprawdę długo. Czasem są to procesje jednego kierowcy za drugim, naznaczone dziesiątkami prób wyprzedzenia albo chociaż pokazania się w lusterkach. Jeżeli dodatkowo układ toru sprzyja broniącej się stronie, może ona utrzymać za sobą nawet rywala w dużo szybszym samochodzie.

Tak było np. w GP Abu Zabi 2010, kiedy Witalij Pietrow przez wiele okrążeń bronił się przed Fernando Alonso . Hiszpanowi nie pomogło ani większe doświadczenie, ani umiejętności, ani świeższe opony, ani nawet przewaga Ferrari nad Renault. Rosjanin pojechał wyścig życia, a Sebastian Vettel i Red Bull mogli dzięki niemu świętować pierwszy w historii tytuł mistrzowski w klasyfikacji kierowców .

Co można zrobić w 2 sekundy?

Innym przykładem długiej walki i mistrzowskiej obrony jest pojedynek, który stoczyli Gilles Villeneuve i Rene Arnoux w GP Francji 1979. Kanadyjczyk jechał na bardzo zużytych oponach, gdy Francuz dogonił go i wyprzedził. Kierowca Ferrari zdołał jednak odzyskać pozycję, a na dystansie kolejnych 4 okrążeń doszło do jeszcze kilku takich zamian. Ostatecznie to Villeneuve dojechał do mety przed Arnoux, zdobywając drugie miejsce w wyścigu. Te dwie diametralnie różne walki zgodnie pokazują, że jeśli wybierze się odpowiednią linię jazdy, przewidzi zachowanie przeciwnika i będzie się miało trochę szczęścia, można wyjść obronną ręką nawet z dużych tarapatów.

Gdy DRS i opony rozwiązują problem

W ostatnich latach rzadko zdarzało się, by wolniejszy kierowca trzymał za sobą szybszego przez naprawdę długi dystans. Najczęściej wygląda to tak, że szybszy zawodnik dogania wolniejszego, czeka na strefę DRS, w odpowiednim momencie otwiera tylne skrzydło i mija go jak furmankę, by zniknąć w oddali. Dlatego właśnie obecnie, jeśli nawet któryś z potentatów startuje z dalszych pozycji albo wręcz z alei serwisowej, może bez problemu myśleć o finiszu na podium.

Na tylnym skrzydle widoczny system DRS © Red Bull Content Pool

Drugim istotnym czynnikiem są opony , które wraz z postępującą degradacją tracą tak dużo przyczepności, że niemożliwym staje się utrzymanie na zużytych gumach przed rywalem dysponującym świeżym kompletem. Wielu fanów jest przeciwnych tego rodzaju rozwiązaniom, jednak gdyby ich nie było, manewry wyprzedzania byłyby bardzo trudne do przeprowadzenia, a zatem znacznie rzadsze niż obecnie. Z tego względu rezygnacja z nich pozwoliłaby wrócić do „starych dobrych czasów”, po czym mogłoby się okazać, że nie będą one wcale tak dobre.

Minister obrony Sergio Perez

Checo odegrał bardzo widowiskową rolę w kończącym miniony sezon GP Abu Zabi . Meksykanin musiał wstrzymać Lewisa Hamiltona , aby Max Verstappen mógł go dogonić i spróbować wyprzedzić. Perez utrzymywał za sobą szybszego Mercedesa, zajeżdżając mu drogę i wybierając idealną linię jazdy w zakrętach. Hamował w zupełnie innych miejscach niż robiłby to podczas zwykłej jazdy i pokonywał łuki zupełnie innymi liniami niż zazwyczaj się to robi, a jego popisy kosztowały Hamiltona praktycznie całą przewagę, jaką miał nad aktualnym mistrzem świata. Największe problemy Checo miał na prostych odcinkach toru, gdzie Brytyjczykowi pomagał wspomniany system DRS.

W pewnym momencie został nawet przez niego wyprzedzony, po czym mistrzowsko wjechał mu pod bok, opuszczając na chwilę tor jedną stroną samochodu i opóźnił hamowanie, wychodząc znów przed niego. Wówczas nie było ważne, w którym miejscu osiągnie np. wierzchołek zakrętu, zacznie się rozpędzać itd. Liczyło się tylko to, by jeszcze choć przez chwilę pozostać przed rywalem i to mu się doskonale udało. Uległ mu dopiero w jednej ze stref DRS, gdy Verstappen zbliżył się do nich i gdy dalsza obrona nie była już możliwa. Perez wstrzymywał Hamiltona tak długo, jak tylko się dało. Nie mógł tego robić przez cały wyścig – nie miał ani takiego polecenia, ani takich możliwości. Był skazany na porażkę w tej walce, ale jego niesamowitym wyczynem było tak długie jej przeciąganie. To właśnie sprawiło, że po wyścigu wielu fanów żartobliwie, ale i z podziwem nazwało go ministrem obrony.

Jak to robią zawodowcy

Zwykle, gdy dwa bolidy w miarę równo zbliżają się do zakrętu, przewagę ma ten, który jedzie po wewnętrznej. Ma do pokonania krótszą drogę. Musi też jednak bardziej zahamować, co może wykorzystać rywal po zewnętrznej. Broniąc swojej pozycji, należy przede wszystkim zahamować później od przeciwnika lub też wybrać taką linię jazdy, aby nie dać się minąć i móc lepiej wyjść z zakrętu. Jeśli wjeżdża się w sekwencję łuków najpierw w jedną, a potem w drugą stronę, to w pierwszym z nich można celowo poświęcić pozycję i pozostać na zewnętrznej, ponieważ stanie się ona wewnętrzną kolejnego zakrętu, z którego wyjedzie się już przed rywalem. Obrona pozycji jest grą nerwów i samochodów. W walce w zakręcie wygra ten, kto lepiej pokona łuk i kto utrzyma nerwy na wodzy, w walce na prostej – ten, kto ma szybszy bolid. Niejednokrotnie zdarzało się, że kierowca opóźniał hamowanie, wyprzedzał rywala, po czym wypadał z toru, nie mogąc się w nim zmieścić przy takiej prędkości.

Współczesne przepisy zabraniają tego, co kiedyś było robione nagminnie – wielokrotnej zmiany linii jazdy na prostej i zajeżdżania drogi przy hamowaniu. Są to bardzo niebezpieczne i ryzykowne manewry. Jeśli nasz rywal zaczął już hamować, a my wjedziemy przed niego, to skazujemy go na bliskie spotkanie z naszym tylnym skrzydłem, ponieważ w tej sytuacji nie będzie już miał jak skręcić. Osobną kwestią jest zmiana linii jazdy jeszcze przed punktem hamowania – jest to dozwolone z pewnymi ograniczeniami, a piękny przykład wykorzystania tej sztuczki pokazał nam Pierre Gasly w GP Włoch 2020, gdzie bronił się przed Carlosem Sainzem . Francuz jeździł na prostych niemal slalomem, aby nie dać Hiszpanowi cienia aerodynamicznego, który pozwoliłby mu osiągnąć wyższą prędkość i spróbować ataku na dohamowaniu. Kierowca AlphyTauri dowiózł do mety piękne zwycięstwo .

***

Autor tekstu prowadzi vlog „Ze świata F1” na YouTube.