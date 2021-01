Nowe inspiracje, trening, muzyka: kilka pomysłów na taneczne postanowienia

Opowiedz swoją historię

, która oceniała 16 tancerzy światowego finału w Salzburgu, podkreślała, że skupiała się przede wszystkim na ich stylu i sprawdzaniu, czy opowiadają nim jakąś historię. Według niej bowiem, taniec powinien odzwierciedlać twoją osobowość, a poszczególne ruchy powinny wyrażać to, co nosisz w sobie. Użyj do tego swej kreatywności, by wyróżnić się pośród innych tancerzy.

Chciej być oryginalny/a

To nieprawda, że „wszystko już było”, i że nie można być dziś oryginalnym. „Chcę oglądać u tancerzy nowe pomysły, chcę widzieć u nich chęć wybicia się na tle reszty” – mówił sędziujący w Salzburgu B-Boy Omar. Popracuj więc nad znakiem firmowym, elementem, którym będziesz mógł niejako podpisywać się w rywalizacji z innymi. Pamiętaj, że podstawy w breakingu są ogromnie ważne, ale do tych fundamentów musisz dodawać coś od siebie. Nie możesz cały czas tańczyć, jak B-Boy przed tobą i następny po tobie. Musisz swoim „czymś” zbudować nad nimi przewagę. Tak, jak zrobił to choćby

Inspiruj się (czym tylko się da)

Popracuj nad płynnością ruchów

Dla reprezentantki Finlandii, B-Girl AT, która także sędziowała w Salzburgu, najważniejsza podczas oceniania innych jest jakość wykonywanych przez nich ruchów. „Twoje ruchy powinny być bardzo płynne” – mówiła przed ostatnim światowym finałem. Dlatego przejścia, kierunek, łatwość łączenia poszczególnych elementów to jest to, nad czym warto cały czas pracować. Bardzo to podkreślali także

Popraw muzykalność