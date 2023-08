Jak lepiej grać w szachy? Radzi arcymistrzyni Tania Sachdev

Pracuj nad otwarciami. To trudne, ale w dzisiejszych czasach ciężko uciec od przygotowywania się na otwarcie przed daną partią. Sugeruję analizowanie popularnych otwarć w domu i prowadzenie notatek, w które można spojrzeć w każdej chwili i aktualizować je w miarę potrzeb. Do szybkiego przygotowywania się przed rozgrywką warto mieć drugi, skrócony zestaw notatek na komputerze, który umożliwi szybkie zapamiętywanie i przypominanie sobie różnych otwarć.

Każdego dnia poświęć trochę czasu na rozwiązywanie różnych kombinacji. To utrzymuje mózg w dobrej kondycji i poprawia myślenie taktyczne.

