Taylor Swift: rekord za rekordem

To dotychczasowa liczba albumów studyjnych Taylor Swift. Swoją pierwszą, imienną płytę artystka wydała w 2006 roku. Kolejne były: „Fearless” (2008), „Speak Now” (2010), „Red” (2012), „1989” (2014), „Reputation” (2017), „Lover” (2019), „Folklore” (2020), „Evermore” (2020) oraz „Midnights” (2022).

Taylor Swift została w 2023 r. pierwszą żyjącą artystką, z co najmniej 3 albumami jednocześnie w pierwszej dziesiątce płytowego zestawienia Billboard 200 („folklore: The Long Pond Studio Sessions” - 3. miejsce, „Midnights” - 4. miejsce, „Lover” - 10. miejsce). Ostatnim artystą, któremu udała się podobna sztuka

Taylor Swift zdobyła do tej pory najwięcej American Music Awards w historii – 34. O osiem mniej ma na swoim koncie Michael Jackson, a 12 mniej Whitney Houston.

Tyle milionów razy odtworzono płytę Taylor Swift „Midnights” w ciągu tylko jednego dnia w serwisie streamingowym Spotify. Co oczywiście jest światowym rekordem.

