"NEO": Tak. Już w tym tygodniu wystąpimy w jednym z turniejów z cyklu "Home Sweet Home". Całość odbędzie się online, jak wszystkie imprezy w ostatnich miesiącach. To będzie dla nas dobre przetarcie. Granie w oficjalnych meczach to co innego, niż treningi. Musimy zebrać sporo doświadczenia jako zespół, żeby zacząć dobijać się do czołówki.