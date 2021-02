Te-Tris i Duże Pe wspominają swoje freestyle'owe bitwy

Te-Tris: Ja takie rzeczy robiłem już dawno temu

„Na długo przed tym, gdy dowiedziałem się, czym właściwie jest ten freestyle, miałem dryg do układania zabawnych wierszyków, wersów, u moich znajomych. Wiesz, wychodząc gdzieś jako nastolatek, podsumowywałem jakąś sytuację rymując. Nie zdawałem sobie sprawy, że to się może jakkolwiek przerodzić we freestyle" - wspomina. „A kiedy zobaczyłem w obrębie sceny hiphopowej pewien ruch freestyle’owy, który wtedy się rodził w latach 2002-2003, to stwierdziłem, że ja takie rzeczy robiłem już dawno temu. I postanowiłem sprawdzić, czy to, co potrafię, da się przekonwertować na ten nowy freestyle".

Duże Pe: Freestyle 24 na dobę