G2 upolowało KOI. BDS pogodzi faworytów?

Jak do tej pory po triumf w najważniejszych rozgrywkach League of Legends w Europie sięgało 5 drużyn. Najwięcej, bo aż 10 mistrzostw, na swoim koncie mają gracze G2 Esports. Na drugim stopniu podium, z 7 triumfami, plasuje się Fnatic, zaś listę uzupełnia MAD Lions (2), Rogue (1) oraz Alliance (1). Być może jednak, już niedługo lista ta poszerzy się o jeszcze jedną organizację.

Jak do tej pory po triumf w najważniejszych rozgrywkach League of Legends w Europie sięgało 5 drużyn. Najwięcej, bo aż 10 mistrzostw, na swoim koncie mają gracze G2 Esports. Na drugim stopniu podium, z 7 triumfami, plasuje się Fnatic, zaś listę uzupełnia MAD Lions (2), Rogue (1) oraz Alliance (1). Być może jednak, już niedługo lista ta poszerzy się o jeszcze jedną organizację.

Jak do tej pory po triumf w najważniejszych rozgrywkach League of Legends w Europie sięgało 5 drużyn. Najwięcej, bo aż 10 mistrzostw, na swoim koncie mają gracze G2 Esports. Na drugim stopniu podium, z 7 triumfami, plasuje się Fnatic, zaś listę uzupełnia MAD Lions (2), Rogue (1) oraz Alliance (1). Być może jednak, już niedługo lista ta poszerzy się o jeszcze jedną organizację.

Już pierwsza mapa pokazała jednak dobitnie, że tego dnia "Adam" i spółka mogą być wyjątkowo trudni do pokonania. BDS zagrało bezbłędnie, niszcząc Nexus rywali co prawda dopiero po 37 minutach gry, jednak przez cały ten czas żaden z graczy francuskiej organizacji nie umarł ani razu! 11-0 w eliminacjach na koniec gry musiało robić wrażenie.

Już pierwsza mapa pokazała jednak dobitnie, że tego dnia "Adam" i spółka mogą być wyjątkowo trudni do pokonania. BDS zagrało bezbłędnie, niszcząc Nexus rywali co prawda dopiero po 37 minutach gry, jednak przez cały ten czas żaden z graczy francuskiej organizacji nie umarł ani razu! 11-0 w eliminacjach na koniec gry musiało robić wrażenie.

Już pierwsza mapa pokazała jednak dobitnie, że tego dnia "Adam" i spółka mogą być wyjątkowo trudni do pokonania. BDS zagrało bezbłędnie, niszcząc Nexus rywali co prawda dopiero po 37 minutach gry, jednak przez cały ten czas żaden z graczy francuskiej organizacji nie umarł ani razu! 11-0 w eliminacjach na koniec gry musiało robić wrażenie.

Niestety, nawet tak dobra dyspozycja midlanera nie wystarczyła, by tego dnia zatrzymać rozpędzone BDS. Gdy zespół "Adama" w 35. minucie zdecydował się podjąć Barona, mimo 5 żyjących oponentów wydawało się, że to może być moment na powrót do gry Vitality. Nic bardziej mylnego. BDS z łatwością odparło rywali z Baron Pitu, a po wyeliminowaniu "Photona" oraz "Kaisera", uskrzydleni fioletowym wzmocnieniem, ruszyli po prostu po przeciwny Nexus, tym samym melując się w finale wiosennego splitu LEC!

Niestety, nawet tak dobra dyspozycja midlanera nie wystarczyła, by tego dnia zatrzymać rozpędzone BDS. Gdy zespół "Adama" w 35. minucie zdecydował się podjąć Barona, mimo 5 żyjących oponentów wydawało się, że to może być moment na powrót do gry Vitality. Nic bardziej mylnego. BDS z łatwością odparło rywali z Baron Pitu, a po wyeliminowaniu "Photona" oraz "Kaisera", uskrzydleni fioletowym wzmocnieniem, ruszyli po prostu po przeciwny Nexus, tym samym melując się w finale wiosennego splitu LEC!

Niestety, nawet tak dobra dyspozycja midlanera nie wystarczyła, by tego dnia zatrzymać rozpędzone BDS. Gdy zespół "Adama" w 35. minucie zdecydował się podjąć Barona, mimo 5 żyjących oponentów wydawało się, że to może być moment na powrót do gry Vitality. Nic bardziej mylnego. BDS z łatwością odparło rywali z Baron Pitu, a po wyeliminowaniu "Photona" oraz "Kaisera", uskrzydleni fioletowym wzmocnieniem, ruszyli po prostu po przeciwny Nexus, tym samym melując się w finale wiosennego splitu LEC!