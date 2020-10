Nie powinno zatem dziwić, że Amerykanie postanowili ruszyć na zakupy w poszukiwaniu wzmocnień. Jednym z głośniejszych jak na razie celów transferowych jest Barney “Alphari” Morris, którego łączy się z przenosinami do Teamu Liquid. Co ciekawe, o Brytyjczyka walczyły również europejskie organizacje - Fnatic oraz Rogue . “Alphari” w 2020 roku był zdecydowanie najjaśniejszą postacią rozczarowującego Origen. Nawet w letnim splicie LEC, w którym jego drużyna zajęła ostatnie miejsce, on uznawany był za jednego z najlepszych graczy na swojej pozycji w regionie.