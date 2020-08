Nieustanny wyścig zbrojeń: Techniczne rewolucje w Formule 1

Dziś przyjrzymy się kilku nowinkom technicznym w F1 z lat 2005-2020, które wstrząsały światem wyścigów. Jedne na dłużej, inne na nieco krócej.

Renault R25 i R26 – co ma wspólnego bolid F1 z wieżowcem?

Jedna z zasad fizyki mówi, że jeżeli umieści się ciężarek wewnątrz jakiegoś obiektu, to obiekt ten będzie mniej podatny na wibracje, wstrząsy i odchylenia. Dlatego jednym z elementów nowoczesnych drapaczy chmur są zawieszane na specjalnych uchwytach ciężary stabilizujące te ogromne budynki. W 2005 Renault postanowiło wykorzystać tę zasadę do ograniczenia wibracji przodu samochodu i tym samym poprawienia jego prowadzenia. W pustym w środku nosie inżynierowie umieścili ruchomy balast. Eksperyment świetnie zdał egzamin, a zespołowi początkowo udawało się ukryć nowy element. W pewnym momencie zauważono jednak efekty jego działania, gdyż były one widoczne w telewizyjnych transmisjach z wyścigów F1. Kiedy inne bolidy najeżdżały na krawężniki, obrazy z kamer na ich nosach były rozmazane.

Kiedy zaś robili to Fernando Alonso i Giancarlo Fisichella, obraz był niemal taki sam, jak na gładkim asfalcie. W 2006 inżynierowie McLarena usiłowali zamontować w swoich samochodach własną wersję tego rozwiązania, ale nie udawało im się to. Brytyjska ekipa postanowiła więc oprotestować konstrukcję Renault. W połowie sezonu FIA uznała balast w nosie za ruchomy element aerodynamiczny, ponieważ jej zdaniem wpływał na zachowanie nosa samochodu i poprawiał jego właściwości aerodynamiczne i zdelegalizowała go. Zarówno w roku 2005, jak i w 2006 Fernando Alonso zdobył jednak z francuską ekipą mistrzostwo świata.

Brawn BGP001 – gdy jeden dyfuzor to za mało

W 2009 Brawn postanowił obejść przepisy regulujące budowę dyfuzora. Precyzowały one bowiem jego wysokość po bokach, ale nic nie mówiły o tym, jak ma wyglądać jego środkowa część. Element ten to zespół kanałów rozszerzających się w górę i na boku z tyłu podłogi bolidu Formuły 1. Powietrze płynące przez owe kanały ma mniejsze ciśnienie niż powietrze nad autem. Powoduje to jego przyssanie do asfaltu. Boczne części dyfuzora jego samochodu wyglądały normalnie, ale środkowa była uformowana w taki sposób, że powietrze przepływało z dużą szybkością nie tylko pod nim, jak w pozostałych konstrukcjach, ale i w dodatkowym kanale pomiędzy podłogą a skrzynią biegów.

Specyficzny kształt tej części sprawiał, że działała ona jak dodatkowy dyfuzor. Poza Brawnem wykorzystywała go Toyota oraz Williams, ale z gorszym skutkiem. Z czasem pozostałe ekipy wprowadziły swoje wersje podwójnego dyfuzora, jednak było już za późno. Jenson Button na początku sezonu wyrobił sobie tak dużą przewagę, że zdobył tytuł. Po sezonie 2010 zakazano stosowania tego rozwiązania w obawie o bezpieczeństwo – samochody były zbyt szybkie w zakrętach.

McLaren MP4-25 – zimny łokieć w F1

W 2010 bolidy McLarena były najszybsze na prostych. Od początku sezonu zaskakiwały swoim tempem. Okazało się, że sekretem jest kanał zaczynający się przed kokpitem samochodu, mijający go z boku i idący przez pokrywę silnika aż do tylnego skrzydła. Aby go aktywować, kierowca musiał zatkać ręką otwór w kokpicie. Wtedy powietrze płynęło tunelem do szczeliny w tylnym skrzydle. Ów dodatkowy przepływ wydatnie zmniejszał opór generowany przez ten element samochodu, co przekładało się na wzrost prędkości na prostych.

Jenson Button wspominał później, że obsługa kanału była niewygodna, a po wyścigach bolała go ręka. Nowinkę techniczną nazwano kanałem F, ponieważ wlot powietrza był na wysokości litery „f” w umieszczonym z przodu bolidu napisie Vodafone. Z czasem kolejne ekipy wprowadziły to rozwiązanie u siebie, ale nie było ono tak efektywne, jak w pierwowzorze. Przed sezonem 2011 stosowanie go w Formule 1 zostało zakazane.

Red Bull RB6, RB7, RB8 i RB9 – spaliny jako źródło docisku

W 2010 także Red Bull zadziwił świat Formuły 1. Model RB6 posiadał ujścia rur wydechowych w innym miejscu niż pozostałe samochody – nisko, pod tylnym zawieszeniem. Adrian Newey wykorzystał efekt Coandy i umiejscowił je tak, że gazy wydechowe leciały w kierunku zaadaptowanego rok wcześniej podwójnego dyfuzora, zwiększając i tak już ogromny docisk tylnej części auta. Henri Coanda odkrył, że pędzący strumień gazu, mijając zakrzywioną powierzchnię, nie porusza się prosto, ale przylega do niej. W kolejnym sezonie podwójne dyfuzory zostały zakazane, ale Newey poszedł o krok dalej i poprowadził rury wydechowe do kanałów w podłodze, kierując spaliny dokładnie do dyfuzora. Inne ekipy eksperymentowały, czerpiąc inspirację z pomysłów brytyjskiego inżyniera i niektórym udało się zaimplementować to rozwiązanie u siebie.

Od sezonu 2012 tzw. dmuchane dyfuzory były zabronione, jednak Newey poradził sobie i z tym zakazem. W bolidach z lat 2012 i 2013 ujścia rur wydechowych znajdowały się w specjalnych owiewkach tuż przed tylnym zawieszeniem. Poszycie samochodu było w tym miejscu ukształtowane w łagodny łuk tak, że pędzące gazy przylegały do niego i kierowały się do dyfuzora. Dyfuzor generuje bardzo duży docisk z tyłu samochodu. Ówczesny kierowca Red Bulla, Sebastian Vettel, ze swoim stylem jazdy potrzebował auta, którego tył dobrze trzymał się drogi. Świetnie wykorzystał potencjał swoich bolidów i zdobył w nich cztery mistrzowskie tytuły. W 2014 wraz z wprowadzeniem nowych silników określono dokładnie, że rura wydechowa musi znajdować się nad skrzynią biegów. Dopiero te regulacje uczyniły nadmuchiwanie dyfuzora niemożliwym.

Mercedes W11 – was ist DAS?

Podczas testów przed sezonem 2020 kierowcy Mercedesa wykonywali dziwne ruchy kierownicą. Nie tylko kręcili nią, ale też przysuwali do siebie i odpychali. Błyskawicznie okazało się, że te dziwne ruchy służą do ustawiania zbieżności przednich kół. Zazwyczaj są one delikatnie rozbieżne. Pomaga to w zakrętach, ponieważ koła mają wtedy mniejsze opory toczenia. Na prostych jednak wywołuje straty, gdyż opony nie są ustawione równolegle do toru jazdy. Skutkuje to spadkiem prędkości jazdy oraz szybszym nagrzewaniem się ogumienia, a więc szybszym jego zużyciem. Mercedes znalazł sposób na pogodzenie tych dwóch przeciwieństw. Podczas pokonywania zakrętu koła są rozbieżne. Kiedy wyjeżdżając na prostą, kierowca przyciągnie kierownicę do siebie, ustawiają się one równolegle do kierunku jazdy.

Przed następnym zakrętem kierowca znów odpycha kierownicę i koła wracają do rozbieżności. Niemiecki zespół nazwał to DAS (Dual Axis Steering), co na polski można przetłumaczyć jako „sterowanie dwuosiowe”. Pojawiło się wiele kontrowersji dotyczących zaklasyfikowania tego rozwiązania do odpowiedniej przewidzianej regulaminem kategorii. Ostatecznie FIA zdecydowała, że dopuści używanie go w sezonie 2020, ale w kolejnych latach będzie on już zakazany. Mercedes wykorzystuje go przede wszystkim do dogrzewania opon i kontrolowania ich zużycia wiążącego się ze wzrostem temperatury i oporów toczenia. Jest to jeden z elementów bolidu, który już teraz można nazwać mistrzowskim, ponieważ nikt chyba nie łudzi się, że ktokolwiek inny może w tym roku wygrać którąś z klasyfikacji w Formule 1.

Wyścig technologiczny w Formule 1 trwa nieprzerwanie od jej powstania i nigdy się nie zatrzyma. Zespoły cały czas testują nowe pomysły, balansując na granicy regulaminu. Eksperci FIA nie są i nigdy nie będą w stanie nadążyć za ich kreatywnością, dlatego jeszcze nieraz będziemy świadkami szybkiego zakazywania błyskotliwych rozwiązań.

***

Autor tekstu prowadzi vloga Ze świata F1 na YouTube.

Zobacz również: