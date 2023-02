Teraz to ciężkie rzemiosło wymagające niekończących się godzin pracy na torze, siłowni i w warsztacie, dopracowując do perfekcji wszystkie elementy układanki.

To zawsze był męski sport i wymagał twardego podejścia, ale przez lata mocno ewoluował. Postanowiliśmy zebrać 10 najważniejszych umiejętności we współczesnym motocrossie, nad którymi trzeba ostro pracować, jeżeli marzy się o dobrych wynikach na torze.

Europejczycy uwielbiają stać w zakrętach i to odróżnia MXGP od AMA Pro Motocrossu. Stanie na podnóżkach w głębokich koleinach oznacza mniej czasu na przygotowanie się przed i po zakręcie. Można dzięki temu dłużej trzymać gaz. To jednak oznacza też dużo mniej miejsca na jakikolwiek błąd, więc wymagane są nienaganna technika i świetna równowaga.

