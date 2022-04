Poznaj technologie dodające realizmu rozgrywce

Być może na co dzień nie zastanawiacie się zbytnio nad echolokacją, bo jest to dla nas zupełnie naturalne, jednak przyzwyczajeni do stereofonii w grach, spotykając dźwięki nagrane w technologii binauralnej, poczujecie niewyobrażalną różnicę podczas rozgrywki. By doświadczyć w pełni tego efektu, należy założyć słuchawki nauszne.

A teraz wróćmy do Hellblade, którego twórcy w mistrzowski sposób wykorzystali potencjał tej technologii. Główna bohaterka, Senua, idąc do nordyckiego piekła słyszy głosy. Można poczuć ciarki na karku, gdy kobiece szepty pojawiają się tuż przy naszym uchu, chwilami oddalając się i dobiegając z wielu kierunków jednocześnie. Dodatkowo przydaje się to podczas części walk, by rozpoznać i lepiej zlokalizować wrogów, dzięki temu po czasie można mieć wrażenie jakby gra wyostrzała część naszych zmysłów.

