Zobacz, co Tede robił na planie Red Bull Rap & Mat

Nie co dzień, ani nawet nie raz do roku dzieją się w końcu takie rzeczy. Ba, podobnego show jeszcze w Polsce nie było, o czym najlepiej świadczą recenzje pod pierwszym odcinkiem na YouTube. Gdyby to był film, na Rotten Tomatoes zabrakłoby im świeżych pomidorów. „Zajebisty format, mega się uśmiałem i w końcu jakiś konkretny prowadzący” – cytując krótko.

Red Bull Rap & Mat to zupełnie nowy muzyczny quiz, w którym dwuosobowe drużyny stają naprzeciw siebie i zasypywane przez prowadzącego show Rasa próbują odpowiedzieć jak najczęściej trafnie, zdobywając przy tym jak najwięcej punktów. Przy okazji muszą jeszcze zmierzyć się z presją czasu, wielkimi oczekiwaniami, własną legendą i... buzzerem, który czasem kwiczy, czasem rob „pipipi", ale zawsze lubi, jak się go szybko naciska.

