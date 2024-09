Tekken 8 - oto wszystkie nowe postacie DLC. Jest polski akcent!

Po prawie dziewięciu latach oczekiwania, Tekken 8 okazał się triumfalnym powrotem dla kultowej serii gier walki, oferując solidny tryb wieloosobowy online i spektakularne tryby dla jednego gracza. Podstawowy skład bohaterów w grze jest pełen ulubieńcami fanów serii jak i nowymi twarzami, oferując 32 unikalnych wojowników. Lista ta powiększa się o cztery postacie za sprawą DLC. Oto wszystko, co wiemy na ich temat. Jedna z nich jest rodem z Polski!

01 Eddy Gordo

Główny bohater serii, Eddy Gordo, używa capoeiry, aby pokonać swoich wrogów © Bandai Namco/Steam

Po raz pierwszy Eddy Gordo pojawił się w Tekkenie 3 na PlayStation. „Indomitable Flash” Eddy'ego Gordo znalazł się na szczycie listy życzeń wielu fanów, jeśli chodzi o postacie DLC. Brazylijski wojownik dołączył do Tekkena 8 w kwietniu, wnosząc do gry swój płynny styl Capoeira.

Eddy to przyjazny dla początkujących wojownik, który jest łatwy do grania, ale trudny do wymasterowania, oferując dostępność dla nowych graczy jak i głębię dla weteranów. Eddy może przełączać się między dwiema postawami - postawą Negativa i postawą Bananeira. Częste przełączanie się między postawami jest kluczem do deklasacji rywala.

Choć Eddy jest potężny, gra nim nie jest pozbawiona ryzyka. Jego zestaw ruchów zawiera wiele salt i ruchów w powietrzu, które sprawiają, że jest podatny na szybkie ataki. Aby skutecznie grać Eddy'm, musisz opanować ruchy w powietrzu, a także długie niskie i powietrzne ruchy i celować w długie, efektowne kombinacje.

02 Lidia Sobieska

Premier Polski dzierży więcej niż tylko władzę polityczną w Tekken 8 © Bandai Namco/Steam

Postacią, która latem pojawiła się w Tekkenie 8 jest Lidia Sobieska, czyli nasza polska karateczka, będąca premierem kraju. Sobieska po raz pierwszy pojawiła się w Tekkenie 7. Lidia to złożona postać, która może walczyć w czterech postawach, z których każda ma unikalne ruchy. Jej zdolność do płynnego przechodzenia przez te postawy podczas walki czyni ją nieprzewidywalną i groźną - ale także trudną do opanowania.

Cztery postawy w repertuarze Lidii to Cat Stance, Horse Stance, Striking Wolf Stance oraz Heaven and Earth. Jej ciosy są niezwykle potężne i zmuszają przeciwnika do tego, co lubimy nazywać „postawą przerażonego królika”. Wiele ruchów Lidii zyskuje również punkty za blok, co czyni ją idealną bronią dla postaci defensywnych.

03 Heihachi Mishima

Nawet śmierć nie powstrzyma Heihachiego © Bandai Namco

Z popiołów Mishimy Zaibatsu, znajomy złoczyńca powraca do Tekkena 8 w sierpniu. To sam Król Żelaznej Pięści - Heihachi Mishima. Zapowiedziane na EVO 2024 zmartwychwstanie wielkiego niegodziwca wiąże się z nową zawartością fabularną, The Dark Awakens, w której Kazama będzie kontynuował krwawą wojnę z rodzinami Mishima.

Heihachi to tradycyjnie siłacz, który jest niemal nie do zatrzymania w bliskim dystansie. Electric Wind God Fist to podstawowy ruch wąsatego mistrza karate, pozwalający na zamykanie luk i wyprowadzanie niszczycielskich ciosów pośrednich. Nie wiemy dokładnie, jak Heihachi będzie prezentował się w grze, ale mamy nadzieję na kilka poprawek w jego ruchach, aby zachować świeżość tego klasycznego wojownika.

W momencie premiery, Tekken 8 był pierwszą grą z serii, w której nie pojawił się Heihachi - z powodu jego śmierci - ale jak wiemy, w Tekkenie nikt nie pozostaje martwy na długo, a wraz z powrotem tej kultowej postaci do walki, lista wojowników w Tekkenie 8 może być po prostu najlepsza, jaką ta seria kiedykolwiek widziała. A przed nami jeszcze jedna postać.

04 Kto następny?

Po jesiennej premierze Heihachiego, wciąż pozostaje jedna niepotwierdzona postać, która pojawi się w Tekkenie 8 tej zimy. Bandai Namco do tej pory milczało na temat tego, kim może być ten bohater, ale fani nie przestali spekulować i wymyślili kilka bardzo wiarygodnych teorii.

Wśród najpopularniejszych plotek wymienia się Vale Tudo Craig Marduk. Mistrz zapasów został wprowadzony w Tekkenie 4 i szybko stał się ulubieńcem fanów ze względu na swoją różnorodność, która pozwala mu być używanym zarówno jako twardy przeciwnik defensywny lub wściekły atakujący.

Czy Craig Marduk może być kolejnym zawodnikiem w DLC do Tekken 8? © Bandai Namco/Steam

Inny typ, który krąży po sieci, to Armor King, ale wątpimy, by zajął ostatnie miejsce w DLC, ponieważ oryginalny zapaśnik z głową tygrysa jest już w składzie. Uważamy, że bardziej prawdopodobne jest pojawienie się Fahkumrama, ponieważ jego styl walki Muay Thai różni się od wszystkich innych dostępnych obecnie postaci. Ta popularna postać pojawiła się do tej pory tylko raz w serii - w Tekken 7: Fated Retribution - więc sensowne jest przedstawienie jej szerszej publiczności w ostatnim slocie DLC sezonu pierwszego.

Biorąc jednak pod uwagę ogromne dziedzictwo Tekkena, wielu wojowników mogłoby wypełnić to miejsce. Bandai Namco może nawet zaskoczyć nas wszystkich i wprowadzić nową postać, ale wiemy na pewno, że w pierwszym sezonie nie będzie żadnych crossoverów. Natomiast czekając na nową zawartość w Tekkenie 8, rzućcie okiem na Red Bull Golden Letters - epicki turniej Tekkena, który zakończy się w Red Bull Gaming Sphere w Londynie w dniach 28-29 września.