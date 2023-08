Ty, ale Godźka to nieźle okradli, co?

Dawid Godziek na Crankworx Rotorua © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Od kogo : Prawdziwy fan Dawida Godźka , który nie zgadza się z werdyktami sędziów.

Jak zareagować : Co by nie mówić, niektóre decyzje sędziów cyklu FMB czy X-Games były dość kontrowersyjne, ale tak to już jest w przypadku sportów freestyle'owych. Nasza sugestia to skupienie się na pozytywach i nie wchodzenie w szczegóły. (zwłaszcza, jeśli nie do końca kumasz zasady punktowania trików i oceniania przejazdów) Rzuć tylko: "Za rok im pokaże!" Bo serio im pokaże!

Jeden wieszak na rowery? Skandal. Z kim ja będę gadał przez 30 minut?

Jazda samemu = nuda © Bartek Woliński

Od kogo : Ktoś, kto nie lubi być sam i lubi gadać.

Jak zareagować : "Co zrobić, jest jak jest..." Rzeczywiście, jazda wyciągiem w samotności przez 30 minut może delikatnie obniżyć poziom zajawy i uśpić Cię przed kolejnym przejazdem, ale prawda jest taka, że nawet to możesz wykorzystać na swoją korzyść. Odpal instagrama, załaduj nową foteczkę, oznacz sponsorów - załatw biznesy i odpisz fanom, by później skupić się już tylko na jeździe!

Czerwona? Przecież nie może być taka trudna!

2 min Video: Richie Rude - sound of speed Video - Richie Rude - sound of speed

Od kogo : Ktoś, kto nie wie, że czerwona = trudna

Jak zareagować : "A to nie jest tak, że proste są zielone i niebieskie?" Przy pierwszym przejeździe nie lećcie na nową trasę na pełnej prędkości. Dobierzcie prędkość, która umożliwi przetoczenie się przez progi i bardziej strome sekcje, ale zachowajcie czujność i nie szarżujcie. Jeśli na starcie trasy znajdują się inni riderzy, zapytajcie o kluczowe elementy i podchwytliwe przeszkody. Dzięki temu prawdopodobnie unikniecie niezbyt przyjemnej wycieczki na SOR.

Co? Przerwa? Przecież odpoczywam na wyciągu!

Małopolska Joy Ride Festiwal 2022 © Ewa Kania

Od kogo : Ktoś, kto bardzo chce pojeździć

Jak zareagować : Nie daj się na to nabrać. Jeśli jedziesz do bike parku na cały dzień, jeździsz od 9 rano, a trasy zamykają się o 19, to krótka przerwa na obiad i napoje nawadniające jest nie tyle wskazana, co obowiązkowa! Adrenalina i buzacja będą Ci podpowiadały zupełnie co innego, ale zaufaj nam, już to przerabialiśmy. Po kilku godzinach jazdy bez przerwy na odpoczynek spadnie Ci poziom koncentracji i prawdopodobnie zaczniesz popełniać proste błędy. Nie wspominając o bólu pleców, który zaatakuje Cię jutro. Siądź, wpij redka, zjedz burgerka, odpocznij chwilę i ruszaj na trasy.

Ale co to ma znaczyć, że trasa jest zamknięta?

Warto szanować pracę budowniczych - nie jeździjcie po zamkniętych trasach! © Hanna Jonsson

Od kogo : Ktoś, kto nastawił się na jazdę po jump-line'ie dzień po hardkorowej ulewie

Jak zareagować : Na pewno nie próbuj włamywać się na trasę mimo zakazu. Niszczenie trasy, z której korzystają wszyscy rowerzyści, to działanie, które powinno być karane miesiącem prac społecznych na przykład przy machaniu łopatą w jednym z bike parków. Zatrzymaj się, weź trzy głębokie oddechy i przełam się do innych, bardziej technicznych tras, które na pewno nie będą zamknięte. Uwierz nam, wyjdzie Ci to na dobre.

Byłeś w Wexl? Podobno to takie Whistler tylko w Austrii.

Od kogo : Ktoś, kto jeszcze nie był w Wexl

Jak zareagować : Od siebie możemy powiedzieć, że jumpline w Wexl rzeczywiście jest epicki, ale niestety odrobinę krótki. Na szczęście kozacki wyciąg orczykowy sprawia, że na miejscu da się wypracować niewiarygodną powtarzalność, a płynne, bezpieczne, szerokie trasy zbudowane w bardzo przemyślany sposób, pozwalają poczuć się jak w Kanadzie. Jeśli byłeś, wiesz co odpowiedzieć, jeśli nie - zaproponuj kumplowi wspólny wyjazd!

Jeszcze raz na flow i hopki, a potem na pewno pojedziemy na techniczne trasy.

Nie ma się co oszukiwać, trasy flow są najlepsze! © CTM bikes

Od kogo : Oszust, który jeździ tylko po płynnych trasach

Jak zareagować : Umówmy się - czy kiedykolwiek po tym "jeszcze raz" rzeczywiście zmieniliście trasę z flow na technicznego, wymagającego singla? No właśnie, my też nie. Nie daj się nabrać i jeśli masz zajawę na katowanie technicznych opcji, to po prostu postaw na swoim i zaciągnij kumpli na inne trasy. Jeśli to konieczne, użyj siły.

W tym roku to Szymon na pewno wygra ten Rampage

5 min Przejazdy Top 3 Red Bull Rampage: Semenuk, Godziek i Rheeder Zobacz najlepsze przejazdy Red Bull Rampage 2022: Brandon Semenuk (3. miejsce), Szymon Godziek (2.) i Brett Rheeder (1.)

Od kogo : To akurat może powiedzieć każdy rider spotkany w polskim bike parku

Jak zareagować : Sam wiesz jak, bo przecież Szymon rzeczywiście wygra!