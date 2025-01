7 tekstów, które prawdopodobnie usłyszysz od właściciela E-bike'a

Hejtujesz, bo nie jeździłeś

Super lekki elektryk w akcji © Trek

Kto : Fan rowerów elektrycznych, który prawdopodobnie ma rację.

Jak zareagować : No niestety, musisz się z tym pogodzić – szansa, że po solidnym przetestowaniu roweru elektrycznego dalej będziesz go hejtować, jest raczej niewielka. W ostatnich latach nawet najbardziej zatwardziali freeriderzy przekonali się do zalet jazdy na e-bike'u. Bardziej efektywny trening zjazdowy, urozmaicenie przygotowań do sezonu, odkrywanie nowych miejsc i spotów… Można wymieniać bez końca, ale po co? Spróbujesz, to przekonasz się sam.

Nie no, na hopy nie jadę, bo jest za ciężki

Kto : Ktoś, kto "woli techniczne."

Jak zareagować : To dobry moment na rozpoczęcie technicznej dyskusji, bo to stwierdzenie nie jest do końca prawdziwe. Dowody? Oczywiście – wystarczy spojrzeć na Instagrama Szymona Godźka . Na swoim dość ciężkim elektryku potrafi latać nawet dirtowe kickery. Jak się chce, to się da, choć trzeba przyznać, że jest trochę trudniej niż na klasycznym analogu.

Wow, zrobiłeś 3 zjazdy w godzinę? Ja na eko zrobiłem 9

Kto : Ktoś, kto wie, po co mu elektryk.

Jak zareagować : Kup elektryka. Serio. Ostatnie sezony spędziliśmy na narzekaniu, że ktoś na e-bike'u mijał nas na podjeździe średnio dwa razy, a jego progres w ciągu roku był niewiarygodny. W końcu rozbiliśmy skarbonkę, oznaczyliśmy pięciu sponsorów na Instagramie i dorwaliśmy elektryka. Teraz to my mijamy analogowych riderów, a na starcie trasy, zamiast dyszeć, nie możemy się doczekać kolejnego zjazdu… i podjazdu.

Dziś na rower? Ale ja mam nie naładowaną baterię w elektryku…

Elektryk sprawdza się w każdych warunkach © Giuseppe Giuliano/Red Bull Content Pool

Kto : Ktoś, kto nie chce jechać na rower.

Jak zareagować : Szczerze? Nawet gdyby bateria była naładowana, raczej nic by z tego nie wyszło. Bo jeśli ktoś chce pojechać na rower, zawsze znajdzie sposób, by to zrobić. A jeśli nie ma ochoty, to nawet w pełni przygotowany znajdzie wymówkę, żeby zostać w domu. Leć na trening sam i baw się dobrze!

Niedługo nikt nie będzie jeździł na analogach

Kto : Technologiczny ekspert.

Jak zareagować : Może aż tak źle nie będzie, ale z drugiej strony to chyba nie możemy być tego pewni... Patrząc na to, ilu ludzi przesiada się na e-bike'i, koniec ery analogów faktycznie może być bliski. Czy elektryczne czasy nadejdą w ciągu kilku lat? Możliwe. Czy "wyznawcy" rowerów elektrycznych spotkają się z oporem? Pewnie, ale ten będzie stopniowo malał, aż prawie wszyscy przesiądziemy się na superlekkie, zaawansowane technologicznie maszyny ze sztuczną inteligencją. Jasne, znajdą się wywrotowcy na BMX-ach czy dirtach, ale to przecież inny świat.

Odkąd mam elektryka, dużo więcej jeżdżę na rowerze.

Rowery elektryczne rządzą! © Cannondale

Kto : Każdy.

Jak zareagować : Kup elektryka. Tak, wiemy, że to już mówiliśmy, ale to najważniejszy powód, by rozważyć zakup. Każda osoba, która kupiła w ostatnich latach e-bike'a, potwierdza: efektem ubocznym jest więcej wyjeżdżonych godzin. Dalej musimy Cię przekonywać? Jeśli nie, to super. Jeśli tak, patrz na kolejny cytat:

Nie wiem, jak to się stało, ale mam lepszą kondycję

Rower elektryczny to nieograniczone możliwości © Haibike

Kto : Też każdy.

Jak zareagować : Kup elektryka. I tak, wiemy - to może brzmieć podejrzanie, ale prawda jest prosta: im więcej czasu spędzasz na rowerze, tym lepszą masz kondycję. Silnik elektryczny nie zrobi za Ciebie całej roboty, a godzina na elektryku jest lepsza niż godzina patrzenia na analog i narzekania, że nie chce Ci się podjeżdżać. E-bike to przepustka do lepszej kondycji i poprawy umiejętności technicznych. Tego nie da się podważyć.