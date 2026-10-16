Tenis bez tajemnic – przewodnik po tenisowych pojęciach

Tenis ma swój własny język. Od systemu punktacji i różnych rodzajów uderzeń po taktykę, rankingi i przepisy – ten sport jest pełen terminów, które mogą być obce nowicjuszom, a które łatwo przeoczyć, jeśli już znasz tę grę. Zrozumienie ich znaczenia nie tylko ułatwia śledzenie meczu, ale także pozwala lepiej docenić to, co dzieje się na korcie. Oto wyjaśnienie niektórych z najważniejszych terminów.

01 Wyjaśnienie uderzeń tenisowych

Forehand

Zacznijmy od podstaw: forehand to uderzenie wykonywane jednym ruchem do przodu, przy czym dłoń – a co za tym idzie rakieta – porusza się do przodu. Dla wielu graczy forhend jest jednym z najważniejszych uderzeń w tenisie i kluczowym atutem ich gry.

Backhand

W przeciwieństwie do forehandu, backhand wykonuje się tak, że tył rakiety jest skierowany w stronę piłki. Można go zagrać jedną lub obiema rękoma trzymającymi rakietę. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tenisem, pamiętaj jednak, że backhand jednoręczny staje się coraz rzadszy, nawet jeśli nadal wygląda imponująco.

Slice

Slice to rodzaj rotacji, którą można nadać piłce. Żeby zagrać slice’a, uderzasz w dół i pod piłką, tworząc uderzenie, które leci stosunkowo wolno i utrzymuje się nisko nad siatką. Może się przydać do zmiany tempa wymiany, dając ci czas na zmianę pozycji lub obronę z linii końcowej bez nadmiernego wysiłku.

Włoska gwiazda Flavio Cobolli znany jest ze swoich potężnych uderzeń © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Topspin

Topspin to, ogólnie rzecz biorąc, przeciwieństwo slice’a. Piłka obraca się do przodu podczas lotu, opada w kierunku kortu, a potem odbija się od powierzchni. Uderzenie z topspinem zazwyczaj przelatuje wysoko nad siatką, po czym gwałtownie opada na kort. Niewielu graczy wykorzystuje topspin tak skutecznie jak hiszpański mistrz Rafael Nadal.

Lob

Lob to uderzenie wysyłane wysoko w powietrze, ponad przeciwnika stojącego blisko siatki. Można go wykorzystać defensywnie, żeby zyskać czas na powrót do pozycji, albo jako uderzenie atakujące, by zaskoczyć przeciwnika na złej pozycji – najlepiej tak, żeby piłka wylądowała głęboko, blisko tylnej linii kortu.

Drop

Z kolei dropshot ma na celu wywabienie przeciwnika pod siatkę. Najlepiej, żeby piłka wylądowała tuż nad siatką i szybko się zatrzymała, często z backspinem, co utrudnia przeciwnikowi jej dosięgnięcie.

Uderzenie przechodzące

Uderzenie przechodzące to uderzenie, które mija przeciwnika stojącego przy siatce. Zazwyczaj kieruje się je w miejsce na korcie, do którego przeciwnik nie ma dostępu, co pozwala graczowi zdobyć punkt bez konieczności mijania go przy siatce.

Smecz

To potężny uderzenie z wyskoku, wykonywane gdy piłka jest wysoko w powietrzu, z ruchem podobnym do serwu, ale w trakcie wymiany. Zazwyczaj służy do ataku na słaby lob i może być trudne do obrony dla przeciwnika.

Tweener

Tweener to uderzenie wykonywane między nogami, zazwyczaj podczas odbicia lobu z tyłu. To jedno z bardziej spektakularnych uderzeń w tenisie, ale jego skuteczne wykonanie wymaga mnóstwa ćwiczeń.

02 Różne rodzaje serwisów i kluczowe terminy

Jakub Menšík potrafi urozmaicać swoje serwy © Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

Serwis z podkręceniem

Serwis kickowy to rodzaj serwisu z silnym topspinem, który sprawia, że piłka odbija się wysoko i podskakuje w kierunku odbiorcy. Jest szczególnie przydatny jako drugi serwis, bo rotacja daje piłce większy margines na błąd przy przelocie nad siatką, a jednocześnie utrudnia jej atakowanie.

Serwis z podcięciem

Inną odmianą jest serwis typu „slice”, wykonywany z bocznym obrotem, co sprawia, że piłka leci po łuku i po odbiciu przesuwa się w bok. Może być szczególnie skuteczny, gdy uderzysz szeroko, odciągając odbiorcę od kortu i otwierając przestrzeń na następny strzał.

Serwis płaski

Najmocniejszy rodzaj serwu – uderzenie to wykonuje się z niewielkim obrotem, dzięki czemu piłka leci szybko i prosto w stronę odbiorcy. To ulubione uderzenie Matteo Berrettiniego, które może być trudne do odebrania, gdy jest wykonane precyzyjnie i z dużą siłą.

Serwis i wolej

Taktyka, która staje się coraz rzadsza, ale wciąż skuteczna, zwłaszcza na kortach trawiastych. Po zagraniu serwu gracz od razu rusza do siatki. To ofensywny ruch, który może zaskoczyć odbiorcę i zmusić go do zagrania uderzenia przechodzącego.

As

As to serwis tak mocny lub tak dobrze wymierzony, że odbierający nie jest w stanie dotknąć piłki. Jeśli uda mu się ją trafić rakietą, ale nie zdoła odbić jej na kort, serwis ten nazywa się wygranym serwisem.

Błąd

Błąd ma miejsce, gdy serwis nie wyląduje w odpowiednim polu serwisowym, uderzy w siatkę i nie wyląduje w odpowiednim miejscu albo gdy serwujący złamie jedną z zasad dotyczących serwisu. Po błędzie pierwszego serwisu serwujący dostaje drugą szansę na serwis.

Podwójny błąd

Podwójny błąd ma miejsce, gdy serwujący popełnia dwa błędy z rzędu w tej samej akcji. Drugi nieudany serwis oznacza, że serwujący traci punkt.

03 Najważniejsze terminy dotyczące punktacji w tenisie

Love

W tenisie „love” oznacza zero. Używa się go przy ogłaszaniu wyniku na początku gemu i po każdym punkcie. Na przykład wynik 15-love oznacza, że jeden z graczy zdobył jeden punkt, a jego przeciwnik jeszcze nie zdobył żadnego. Mimo tego nietypowego zastosowania termin ten to po prostu inny sposób na określenie zera.

Emma Navarro trenuje w domu w Charleston © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Gem

Gem to podstawowa jednostka punktowa w secie tenisowym. Aby wygrać gema, gracz musi zdobyć co najmniej cztery punkty, a wynik zmienia się kolejno od „love” do 15, 30 i 40. Musi jednak wygrać z przewagą co najmniej dwóch punktów, co oznacza, że gem może trwać dłużej niż do stanu 40-40 (deuce), aż jeden z graczy uzyska dwupunktową przewagę.

Utrzymanie serwisu

To sytuacja, w której gracz wygrywa gema podczas serwowania. Utrzymanie serwisu jest ważne, bo oznacza, że gracz obronił swój serwis i zachował przewagę lub dotrzymał kroku przeciwnikowi w punktacji.

Przełamanie

W tenisie przełamanie ma miejsce, gdy gracz wygrywa gema, podczas gdy serwuje przeciwnik. Ponieważ serwis zazwyczaj daje graczowi przewagę, wygranie gema jako odbierający jest sporym osiągnięciem i może dać ci ważną przewagę w secie.

Tie-break

Kiedy wynik w secie osiąga 6:6, zazwyczaj rozgrywa się tie-break, żeby wyłonić zwycięzcę. Punkty liczy się od jednego w górę, a pierwszy gracz, który zdobędzie siedem punktów z przewagą dwóch punktów, wygrywa tie-break'a i seta. Jednak przy stanie 6:6 w decydującym secie w większości dużych turniejów rozgrywa się tie-break meczowy, w którym wygrywa ten, kto jako pierwszy zdobędzie 10 punktów z przewagą dwóch punktów.

Bagel

Bagel to sytuacja, w której gracz wygrywa seta 6:0, co oznacza, że jego przeciwnik nie wygrał ani jednego gemu. To jeden z najbardziej zdecydowanych sposobów na wygranie seta, a nazwa pochodzi od zera w wyniku, które przypomina kształtem bajgla.

Maya Joint na korcie w Sydney © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

04 Trasy, turnieje i rankingi

ATP

Rankingi ATP to oficjalne rankingi najlepszych tenisistów świata. System ten, wprowadzony w 1973 roku, przyznaje punkty rankingowe na podstawie wyników osiąganych przez graczy na turniejach na całym świecie. Im lepsze wyniki osiąga gracz, zwłaszcza na największych imprezach, tym więcej punktów zdobywa, a gracz z największą liczbą punktów zajmuje pierwsze miejsce w rankingu.

WTA

Rankingi WTA to kobiecy odpowiednik rankingów ATP. Działają na tej samej zasadzie – zawodniczki zdobywają punkty rankingowe na podstawie wyników osiąganych na turniejach w ciągu całego sezonu.

Wielki Szlem

Cztery turnieje Wielkiego Szlema to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia w tenisie: Australian Open, French Open, Wimbledon i US Open. Odbywają się raz w roku i dają więcej punktów rankingowych niż jakiekolwiek inne turnieje. Zwycięstwo w jednym z nich to jedno z największych osiągnięć w tenisie, a wygranie wszystkich czterech w tym samym roku kalendarzowym nazywa się „kalendarzowym Wielkim Szlemem”.

Rozstawienie

Rozstawieni to najwyżej klasyfikowani gracze w turnieju, którym przyznaje się chronione pozycje w drabince. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której najlepsi gracze zmierzyliby się ze sobą już we wczesnych rundach – rozstawiony z numerem 1 i inni czołowi rozstawieni są umieszczani w różnych częściach drabinki. Liczba rozstawionych różni się w zależności od turnieju.

Dzika karta

Na niektórych turniejach gracze mogą dostać dziką kartę, która pozwala im wejść do głównego drabinki bez przechodzenia przez kwalifikacje. Dzikie karty często przyznaje się graczom, którzy spadli w rankingu z powodu kontuzji lub innych okoliczności, a także obiecującym lokalnym graczom lub innym zawodnikom, których organizatorzy turnieju chcą zaprosić.