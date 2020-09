Dominic Thiem: 10 rzeczy, których nie wiesz o zwycięzcy US Open

Choć Austriak Dominic Thiem przegrywał już dwoma setami z Alexandrem Zverevem w finale US Open, to zdołał się podnieść i po raz pierwszy w karierze

1. Najpierw marzył o wygranej w turnieju w Kitzbühel

. Jego wczesne aspiracje wiązały się z wygraną w Kitzbühel, jednym z pierwszych turniejów, jaki oglądał będąc dzieckiem. Kiedy mu się to udało w 2019 roku, powiedział: „Wygrywając w Kitzbühel, spełniłem jedno z dziecięcych marzeń. Jak dotąd, to jedno z najlepszych doświadczeń w mojej karierze. To nieprawdopodobne emocje”. W zeszłym roku spełnił kolejne z dziecięcych marzeń triumfując w Erste Bank Open w Wiedniu.

2. Jest wielkim fanem Chelsea i właścicielem własnego klubu piłkarskiego

3. Nosi bransoletki wspierając sprzątanie oceanów

4. Dawniej nie grał jednoręcznego bekhendu

Jednym z popisowych uderzeń Thiema jest jego jednoręczny bekhendu . Tego uderzenia nie było wcześniej w jego repertuarze. Dopiero kiedy miał 12 lat, pokazał mu go jeden z trenerów. Do tego czasu uderzał piłkę z backhandu wyłącznie oburącz.

5. Pierwszy mecz w ATP Tour wygrał ze swoim przyszłym trenerem

6. Ma swój turniej tenisowy – Red Bull Thiem, Set, Match

7. Popiera Federera i Nadala w roli supertrenerów

8. Wokół jego treningu narosło kilka mitów