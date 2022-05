Rusza tenisowa LOTTO SuperLIGA - czy tenis pójdzie śladami żużla?

Pomysł jest prosty - niech najlepsi polscy tenisiści i tenisistki grają regularnie przed własną publicznością w rozgrywkach klubowych. O idei ligi tenisowej mówiło się nad Wisłą od lat. W końcu udało się ją zrealizować! W ruszających właśnie rozgrywkach LOTTO SuperLIGI będzie można zobaczyć m.in. siostry Radwańskie, Magdę Linette, Jerzego Janowicza, Łukasza Kubota i wielu innych polskich zawodników i zawodniczek. Co z tego wyniknie? Rozmawiamy z prezeską SuperLIGI Danutą Dmowską-Andrzejuk , świetną szpadzistką, byłą mistrzynią świata i Europy oraz byłą minister sportu.

Red Bull Polska: Rusza tenisowa LOTTO SuperLIGA. Zdaje się, że sama nazwa sporo podpowiada. To chyba unikatowe przedsięwzięcie.

Danuta Dmowska-Andrzejuk: Na tym nam bardzo zależy. W końcu nasze hasło brzmi – najlepsza zawodowa liga na świecie. Parę miesięcy temu, kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o tym projekcie i przedstawialiśmy go naszym partnerom i sponsorom to słuchali trochę z niedowierzaniem. Ale to, co już do tej pory się wydarzyło, pokazuje, że nie bez przyczyny tak nazwaliśmy nasze rozgrywki. Świadczy o tym między innymi to, że w obecnie trwającym w Paryżu turnieju Rolanda Garrosa startuje blisko 30 zawodników zakontraktowanych do klubów LOTTO SuperLIGI. Nazwiska, jak na pierwszą edycję, imponują.

Jaka była droga od pomysłu do realizacji? Trzeba było przekonać nie tylko partnerów, ale też zawodników.

Staramy się podkreślać, że jesteśmy pomysłodawcą projektu, w którym o tytuł Drużynowego Mistrza Polski rywalizuje się w zawodowej lidze. Nie bez znaczenia jest wartość samych klubów. W pierwszym sezonie zaproszenie otrzymało sześć z najlepszymi wynikami w ostatnich latach. Muszę powiedzieć, że działania tych klubów przerosły nasze oczekiwania. Zakontraktowały one świetnych zawodników i z pewnością czekają nas duże emocje. Poza polskimi gwiazdami jak Magda Linette, powracająca na kort Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz czy Łukasz Kubot zobaczymy też zawodników z zagranicy takich jak Marta Kostryuk, Teresa Martincova, Alex Molcan czy Jiri Vesely.

29 maja 2002 - pierwsza kolejka LOTTO SuperLIGI © LOTTO SuperLIGA

Czy można powiedzieć, że to trochę kierunek amerykański? Liga z zaproszonymi zespołami brzmi trochę jak tenisowe NBA czy NHL.

Tak! Chociaż wzorowaliśmy się też między innymi na naszej rodzimej lidze żużlowej, która pod kątem poziomu jest najlepsza na świecie. Jako liga tenisowa postawiliśmy sobie również taki cel. Naszą ligę od pozostałych – w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy u Czechów różni to, że w jednej lidze startują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To powoduje, że w przypadku bardzo wyrównanych zespołów, kiedy po dwóch singlach damskich i męskich, deblu damskim i męskim, będzie po 3, nastąpi rywalizacja mikstowa. O sile drużyny zdecyduje wówczas kobieta. Wracając do przyglądania się amerykańskim ligom, idąc tropem NBA, nowością będzie nagroda MVP LOTTO SuperLIGI dla najlepszego tenisisty lub tenisistki. Ważne jest to, że przed grudniowym Final Four na kortach twardych w Zielonej Górze czeka nas okienko transferowe. Cztery kluby będą miały możliwość zakontraktowania kolejnych gwiazd. Myślę, że jest o co walczyć i zapewne będą one chciały ściągnąć zawodników, którzy sięgną po tytuł Drużynowego Mistrza Polski.

Podejrzewam, że wszyscy myślą teraz o dwóch nazwiskach. U kobiet Iga Świątek, u mężczyzn Hubert Hurkacz.

Oczywiście liga powstała po to, by przyciągać najlepszych. Sądzę, że Iga Świątek, która grała niedawno w Radomiu, wie, co to znaczy występować przed polską publicznością. Kontraktowanie zawodników leży w gestii klubów. Wiem, że jeden z nich wystosował takie zapytanie, jednak w tym momencie Iga koncentruje się na Roland Garros. Naszym najważniejszym zadaniem jest stworzenie systemu, który pomoże wydobyć więcej takich perełek jak ona. Choć zdawałoby się, że mając pierwszą rakietę świata, trudno wiele więcej osiągnąć! Chcemy, na wzór Czechów, mieć liczne grono mocnych zawodniczek, jak Petra Kvitova czy Karolina Pliskova. Marzy nam się, by LOTTO SuperLIGA przyczyniła się do rozwoju szkolenia. A my potem będziemy się cieszyć, oglądając takie perły jak Iga na kortach w naszych miastach.

Artur Bochenek, wiceprezes zarządu i prezes Danuta Dmowska-Andrzejuk © Piotr Kucza / FOTOPYK

Maj, czerwiec czy lipiec to pracowite miesiące dla tenisistów. Kluby zakontraktowały wielu zawodników i wiele zawodniczek. Czy to związane z tym, że trudno przewidzieć, kto będzie dostępny w danym terminie?

Mecze LOTTO SuperLIGI zawsze są w niedzielę, natomiast ForBet 1. ligi w sobotę, aby mecze ze sobą nie kolidowały i kibice również mieli okazję oglądać pierwszą ligę. Oczywiście, sporo zależy od występów poszczególnych zawodników w turniejach ATP i WTA. Kluby są z nimi na bieżąco w kontakcie. Co więcej, po wybuchu wojny w Ukrainie, zdecydowaliśmy, że kluby bez opłat związkowych mogą zakontraktować jednego zawodnika i jedną zawodniczkę z Ukrainy. I w ten sposób na ostatniej prostej dołączyła np. Marta Kostyuk.

Jak już jesteśmy przy obywatelach Ukrainy, zapytam o Siergieja Stachowskiego. Ostatnio głośno o nim w tenisowym światku, bo wstąpił do armii. Czy możemy się go spodziewać na korcie w którymś ze spotkań?

Wielokrotnie powtarzał, że chce wystartować w Polsce. Mogę zdradzić, że jest zgłoszony i możemy się spodziewać jego występu w LOTTO SuperLIDZE.

Trudno jeszcze mówić o układzie sił, ale pewnie jacyś faworyci się rysują.

Patrząc kto jaki ma skład na papierze, to CKT Grodzisk Mazowiecki i BKT ADVANTAGE Bielsko-Biała, dysponują bardzo mocnymi zespołami. Ale w wyniku otwarcia okienka transferowego dla obywateli Ukrainy, wzmocniła się np. WKT MERA Warszawa. Do drużyny dołączyła Daria Snigur. W sumie na osiem zespołów, tylko jeden nie ma reprezentanta w turnieju Rolanda Garrosa. Muszę przyznać, że problem sprawiło nam wskazanie pierwszego meczu kolejki! Tydzień później też szykuje się bardzo ciekawa rywalizacja. Zależy nam, by na trybunach pojawiało się wielu kibiców, którzy będą wspierać swoje kluby. Mam nadzieję, że będzie to doskonała okazja dla lokalnych społeczności, by spotykać się w niedziele na kortach.

Tenis kojarzy się z oglądaniem gwiazd w telewizji. Czy LOTTO SuperLIGA sprawi, że kibice zaczną utożsamiać się z drużyną, kibicować jej jak w innych zespołowych sportach?

Taki jest nasz zamysł. Cała oprawa, którą przygotowujemy razem z Red Bullem, to nowość w tenisie. Ta liga ma nas odróżniać od tego, do czego przywykliśmy. Jeśli spotkanie dwóch klubów wystartuje o dziesiątej, to potrwa pewnie około sześciu godzin, a może i więcej. A więc praktycznie cały dzień trzeba zaplanować na tenisa. Atrakcyjności dodaje to, że spotkania będą się toczyć równocześnie na dwóch kortach. Będzie można przechodzić z jednego kortu na drugi, kibicować zawodnikom swojego klubu i aktywnie spędzać czas. Planujemy też liczne imprezy towarzyszące tak jak na przykład turniej FRUTUŚ KidsCUP dla dzieci. To szansa dla młodych zawodników, żeby z boku zobaczyć, jak wygląda wielki tenisowy świat. LOTTO SuperLIGA to szansa także na rozwój infrastruktury. Zresztą w Kozerkach, w Grodzisku Mazowieckim, buduje się wielkie centrum tenisowe. Myślę, że to odpowiedni czas na tenis przy aktualnych sukcesach naszych zawodników. LOTTO SuperLIGA powstała, zanim Iga Świątek objęła prowadzenie w rankingu WTA. To produkt potrzebny, by stworzyć system szkoleniowy.

A czego mogą się spodziewać kibice?

Przede wszystkim tenisa na najwyższym poziomie. Polskie kluby i światowe gwiazdy to przepis na tenis w najlepszym wydaniu. Mam nadzieję, że kibice docenią okazje i aktywnie spędzą czas dopingując. Kluby, które są gospodarzami, przygotowują mnóstwo atrakcji na przykład imprezy towarzyszące, a sponsorzy swoje strefy. Zachęcam całe rodziny do przyjścia na korty, by oglądać gwiazdy światowego formatu. I liczymy na dobrą pogodę!