Wielkie Szlemy tenisowe 2026 - sprawdź daty i kluczowe info

W tenisie turnieje Wielkiego Szlema to najbardziej prestiżowe wydarzenia w całej dyscyplinie, a zarazem duże wyzwanie dla tenisistek i tenisistów. Różnią się nie tylko nawierzchnią, na której rozgrywane są mecze, lecz także atmosferą i charakterystycznymi elementami kultury. Cztery turnieje Wielkiego Szlema — Australian Open , Roland Garros (French Open), Wimbledon i US Open — to imprezy, na których rodzą się legendy, a ich kluczowe momenty na zawsze zapisują się w historii tenisa. Dowiedz się o nich więcej.

01 Kalendarz tenisowego Wielkiego Szlema 2026

Australian Open: Melbourne Park, Melbourne - 18 stycznia - 1 lutego

French Open: Roland Garros, Paryż - 24 maja-7 czerwca

Wimbledon Championships: All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londyn - 29 czerwca-12 lipca

U.S. Open: Billie Jean King National Tennis Center, Nowy Jork - 31 sierpnia-13 września

02 Australian Open

Matteo Berrettini zagrał w finale Australian Open w 2022 roku © Alexander Papis/Red Bull Content Pool

Kiedy: koniec stycznia

Nawierzchnia: twarda (hard court)

Lokalizacja: Melbourne

Australian Open rozpoczyna sezon tenisowy i jest jednym z najbardziej wymagających fizycznie turniejów Wielkiego Szlema, ponieważ odbywa się w trakcie słynnego, gorącego, australijskiego lata. Po raz pierwszy odbył się w 1905 roku, a od 1988 roku rozgrywany jest na nowoczesnym obiekcie Melbourne Park - na twardych kortach, co zapewnia szybką grę.

Australian Open jest również znany jako "Happy Slam", ponieważ atmosfera wydarzenia i energia widzów są uwielbiane przez najlepszych graczy na świecie. Ponadto, mecze rozgrywane późno w nocy, korty z zamkniętym dachem i zasady dotyczące ekstremalnych temperatur, które mogą być stosowane ze względu na upał, dodają wyjątkowości temu turniejowi.

Najbardziej utytułowani mistrzowie Australian Open

Novak Djokovic (10 zwycięstw)

Roger Federer i Roy Emerson (6)

Andre Agassi, Jack Crawford i Ken Rosewall (4)

Fakty dotyczące Australian Open Zasada temperatury W ekstremalnie gorących warunkach mecze są zawieszane lub zamykany jest dach. Czasami temperatura sięga 40°C. Niebieska nawierzchnia W 2008 roku zmieniono kolor nawierzchni z zielonej na niebieski, aby piłka była lepiej widoczna w telewizji.

03 Roland Garros

Kort French Open pasuje do prawdziwie wszechstronnych graczy © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Kiedy: przełom maja i czerwca

Nawierzchnia: kort ziemny (mączka ceglana)

Lokalizacja: Paryż, Francja

Roland Garros jest jedynym turniejem Wielkiego Szlema rozgrywanym na kortach ziemnych. To miejsce, gdzie wytrzymałość fizyczna, cierpliwość i strategia wysuwają się na pierwszy plan. Turniej, który zainaugurowano w 1891 roku, odbywa się na stadionie im. Rolanda Garrosa w Paryżu od 1928 roku.

Charakter kortu ziemnego prowadzi do długich rajdów, które sprawdzają siłę psychiczną w równym stopniu, co sprawność techniczną. Z tego powodu French Open jest zwykle bardziej odpowiedni dla bardziej wszechstronnych graczy, którzy nie polegają tylko na mocnym serwisie, czy tylko na grze przy siatce - tak jak Rafael Nadal, którego rekord 14 paryskich tytułów jest świadectwem niesamowitych umiejętności na tej nawierzchni.

Najbardziej utytułowani mistrzowie Roland Garros

Rafael Nadal (14)

Max Decugis (8)

Björn Borg (6)

French Open - fakty, które musisz znać Najwolniejszy Wielki Szlem Nawierzchnia z mączki ceglanej zmniejsza prędkość piłki i wydłuża grę. Nazwa stadionu pochodzi od pilota myśliwca Nazwa stadionu im. Rolanda Garrosa pochodzi od francuskiego bohatera, pilota myśliwca z I Wojny Światowej.

04 Wimbledon

Potężna zawodniczka - Elena Rybakina wygrała Wimbledon w 2022 roku © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Kiedy: przełom czerwca i lipca

Nawierzchnia : trawiasta

Lokalizacja: Londyn, Anglia

Wimbledon, a właściwie "Mistrzostwa Wimbledonu", to najstarszy i najbardziej tradycyjny turniej w całym tenisowym świecie. Jest organizowany od 1877 roku. Ma wyjątkową, wręcz rytualną atmosferę związaną z białymi strojami, tradycją jedzenia truskawek ze śmietaną na trybunach oraz obecnością rodziny królewskiej.

Szybkie piłki i niskie odbicie nienagannie utrzymanych kortów trawiastych kładzie nacisk na mocny serwis i grę przy siatce. Dlatego gracze silni fizycznie i z doskonałym refleksem, dobrze się tam czują. Oficjalna nazwa Wimbledonu to The Championships i jest on postrzegany nie tylko jako turniej tenisowy, ale także jako symbol kulturowy. Mecze oglądane w ciszy na Centre Court są częścią tej tradycji.

Najbardziej utytułowani mistrzowie Wimbledonu

Roger Federer (8)

Novak Djokovic, Pete Sampras i William Renshaw (7)

Björn Borg i Laurence Doherty (5)

Fakty dotyczące Wimbledonu, które musisz znać Obowiązuje wyjątkowy dress code Zawodnicy muszą nosić białe stroje, a zgodnie z zasadami nawet ich bielizna musi być biała. Jednolita temperatura piłek Piłki używane na Wimbledonie są przechowywane w temperaturze 20°C, dzięki czemu ich parametry są takie same.

05 US Open

Emma Navarro była w półfinale US Open 2024 © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Kiedy: początek września

Nawierzchnia : kort twardy (hard court)

Lokalizacja: Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Ostatni turniej Wielkiego Szlema w sezonie tenisowym, U.S. Open wyróżnia się spośród pozostałych trzech swoją energią. Po raz pierwszy rozegrany w 1881 roku, turniej odbywa się w Narodowym Centrum Tenisowym Billie Jean King w dzielnicy Flushing Meadows w Nowym Jorku. Wielkomiejska atmosfera, hałaśliwy tłum kibiców i mecze rozgrywane późno w nocy są charakterystyczne dla tego miejsca.

System tie-breaków w ostatnim secie turnieju U.S. Open utrzymuje wysokie tempo, zapobiegając przeciąganiu się meczów. Jest tam również pionierska technologia. To pierwszy Wielki Szlem, w którym zastosowano system Hawk-Eye do sprawdzania decyzji sędziowskich. Ostatni wielki sprawdzian sezonu dla tenisistów, U.S. Open jest często miejscem zaskakujących rozstrzygnięć.

Najbardziej utytułowani mistrzowie U.S. Open

Bill Tilden, Richard Sears i William Larned (7)

Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer (5)

John McEnroe, Novak Djokovic, Rafael Nadal i Robert Wrenn (4)

Fakty dotyczące U.S. Open, które musisz znać Głośne nocne mecze Nowojorska publiczność nie lubi oglądać meczów w ciszy, a korty częściej przypominają stadion piłkarski. Pionierzy równych nagród pieniężnych W 1973 mistrz i mistrzyni U.S. Open otrzymali taką samą nagrodę, a inne turnieje poszły w ich ślady kilka lat później.