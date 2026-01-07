© Ken Leanfore/Red Bull Content Pool
Tenis
Wielkie Szlemy tenisowe 2026 - sprawdź daty i kluczowe info
W świecie tenisa, cztery główne turnieje zajmują najważniejsze miejsce w kalendarzu. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o najbardziej kultowych wydarzeniach w tym sporcie w nadchodzącym sezonie 2026.
W tenisie turnieje Wielkiego Szlema to najbardziej prestiżowe wydarzenia w całej dyscyplinie, a zarazem duże wyzwanie dla tenisistek i tenisistów. Różnią się nie tylko nawierzchnią, na której rozgrywane są mecze, lecz także atmosferą i charakterystycznymi elementami kultury. Cztery turnieje Wielkiego Szlema — Australian Open, Roland Garros (French Open), Wimbledon i US Open — to imprezy, na których rodzą się legendy, a ich kluczowe momenty na zawsze zapisują się w historii tenisa. Dowiedz się o nich więcej.
01
Kalendarz tenisowego Wielkiego Szlema 2026
- Australian Open: Melbourne Park, Melbourne - 18 stycznia - 1 lutego
- French Open: Roland Garros, Paryż - 24 maja-7 czerwca
- Wimbledon Championships: All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londyn - 29 czerwca-12 lipca
- U.S. Open: Billie Jean King National Tennis Center, Nowy Jork - 31 sierpnia-13 września
02
Australian Open
- Kiedy: koniec stycznia
- Nawierzchnia: twarda (hard court)
- Lokalizacja: Melbourne
Australian Open rozpoczyna sezon tenisowy i jest jednym z najbardziej wymagających fizycznie turniejów Wielkiego Szlema, ponieważ odbywa się w trakcie słynnego, gorącego, australijskiego lata. Po raz pierwszy odbył się w 1905 roku, a od 1988 roku rozgrywany jest na nowoczesnym obiekcie Melbourne Park - na twardych kortach, co zapewnia szybką grę.
Australian Open jest również znany jako "Happy Slam", ponieważ atmosfera wydarzenia i energia widzów są uwielbiane przez najlepszych graczy na świecie. Ponadto, mecze rozgrywane późno w nocy, korty z zamkniętym dachem i zasady dotyczące ekstremalnych temperatur, które mogą być stosowane ze względu na upał, dodają wyjątkowości temu turniejowi.
Najbardziej utytułowani mistrzowie Australian Open
- Novak Djokovic (10 zwycięstw)
- Roger Federer i Roy Emerson (6)
- Andre Agassi, Jack Crawford i Ken Rosewall (4)
Fakty dotyczące Australian Open
03
Roland Garros
- Kiedy: przełom maja i czerwca
- Nawierzchnia: kort ziemny (mączka ceglana)
- Lokalizacja: Paryż, Francja
Roland Garros jest jedynym turniejem Wielkiego Szlema rozgrywanym na kortach ziemnych. To miejsce, gdzie wytrzymałość fizyczna, cierpliwość i strategia wysuwają się na pierwszy plan. Turniej, który zainaugurowano w 1891 roku, odbywa się na stadionie im. Rolanda Garrosa w Paryżu od 1928 roku.
Charakter kortu ziemnego prowadzi do długich rajdów, które sprawdzają siłę psychiczną w równym stopniu, co sprawność techniczną. Z tego powodu French Open jest zwykle bardziej odpowiedni dla bardziej wszechstronnych graczy, którzy nie polegają tylko na mocnym serwisie, czy tylko na grze przy siatce - tak jak Rafael Nadal, którego rekord 14 paryskich tytułów jest świadectwem niesamowitych umiejętności na tej nawierzchni.
Najbardziej utytułowani mistrzowie Roland Garros
- Rafael Nadal (14)
- Max Decugis (8)
- Björn Borg (6)
French Open - fakty, które musisz znać
04
Wimbledon
- Kiedy: przełom czerwca i lipca
- Nawierzchnia: trawiasta
- Lokalizacja: Londyn, Anglia
Wimbledon, a właściwie "Mistrzostwa Wimbledonu", to najstarszy i najbardziej tradycyjny turniej w całym tenisowym świecie. Jest organizowany od 1877 roku. Ma wyjątkową, wręcz rytualną atmosferę związaną z białymi strojami, tradycją jedzenia truskawek ze śmietaną na trybunach oraz obecnością rodziny królewskiej.
Szybkie piłki i niskie odbicie nienagannie utrzymanych kortów trawiastych kładzie nacisk na mocny serwis i grę przy siatce. Dlatego gracze silni fizycznie i z doskonałym refleksem, dobrze się tam czują. Oficjalna nazwa Wimbledonu to The Championships i jest on postrzegany nie tylko jako turniej tenisowy, ale także jako symbol kulturowy. Mecze oglądane w ciszy na Centre Court są częścią tej tradycji.
Najbardziej utytułowani mistrzowie Wimbledonu
- Roger Federer (8)
- Novak Djokovic, Pete Sampras i William Renshaw (7)
- Björn Borg i Laurence Doherty (5)
Fakty dotyczące Wimbledonu, które musisz znać
05
US Open
- Kiedy: początek września
- Nawierzchnia: kort twardy (hard court)
- Lokalizacja: Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ostatni turniej Wielkiego Szlema w sezonie tenisowym, U.S. Open wyróżnia się spośród pozostałych trzech swoją energią. Po raz pierwszy rozegrany w 1881 roku, turniej odbywa się w Narodowym Centrum Tenisowym Billie Jean King w dzielnicy Flushing Meadows w Nowym Jorku. Wielkomiejska atmosfera, hałaśliwy tłum kibiców i mecze rozgrywane późno w nocy są charakterystyczne dla tego miejsca.
System tie-breaków w ostatnim secie turnieju U.S. Open utrzymuje wysokie tempo, zapobiegając przeciąganiu się meczów. Jest tam również pionierska technologia. To pierwszy Wielki Szlem, w którym zastosowano system Hawk-Eye do sprawdzania decyzji sędziowskich. Ostatni wielki sprawdzian sezonu dla tenisistów, U.S. Open jest często miejscem zaskakujących rozstrzygnięć.
Najbardziej utytułowani mistrzowie U.S. Open
- Bill Tilden, Richard Sears i William Larned (7)
- Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer (5)
- John McEnroe, Novak Djokovic, Rafael Nadal i Robert Wrenn (4)
Fakty dotyczące U.S. Open, które musisz znać
Dowiedz się więcej